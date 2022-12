concerti

Sicilian Music Wave, l'orchestra sinfonica New Camerata all'Auditorium di S. Matti ai Crociferi

Appuntamento con l'Orchestra New Camerata diretta dal maestro Onofrio Claudio Gallina con Luigi Fiore al pianoforte. In programma musiche di Schumann e Schubert..

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2022 - 10:54:06 Letto 707 volte

Decimo e ultimo appuntamento dell'edizione 2022 di “Sicilian Music Wave”, la stagione concertistica di Ars Nova - Associazione Siciliana per la Musica da Camera giunta alla 48° edizione e realizzata in collaborazione con il Festival internazionale Palermo Classica, l’associazione musicale Bequadro e con il supporto dell’Assessorato al turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, dell’associazione Significa Palermo e dell’associazione Parco del Sole, per la direzione artistica del Maestro Onofrio Claudio Gallina.

Sabato 17 dicembre, alle ore 19:30, nell'Auditorium di S. Mattia ai Crociferi in via Via Torremuzza 18 a Palermo, appuntamento con l'Orchestra New Camerata diretta dal maestro Onofrio Claudio Gallina con Luigi Fiore al pianoforte. In programma musiche di Schumann e Schubert.

L'ingresso al concerto è gratuito. Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi “#Sostieni il progetto BallarArt” promossa da Significa Palermo ETS d’intesa con Ars Nova.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!