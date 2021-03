StraPapà 2021, domenica 21 marzo l'edizione virtuale

StraPapÓ 2021

StraPapÓ 2021, domenica 21 marzo l'edizione virtuale

La StraPapÓ 2021 ha l'obiettivo di promuovere l'attivitÓ fisica all'aria aperta e mai come quest'anno Ŕ consapevole delle difficoltÓ che stanno attraversando i pi¨ piccoli.

Mancano pochi giorni alla StraPapà 2021 e continuano le iscrizioni alla manifestazione organizzata dall’Acsi Sicilia Occidentale con il Patrocinio del Comune di Palermo.

Un’edizione inusuale che non avrà la classica partenza con migliaia di persone sotto l’arco ma che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si svolgerà in modalità “diffusa e individuale”, con possibilità di camminare o correre individualmente dove si preferisce, senza alcun limite geografico, su percorso a scelta del partecipante, in ambiente libero.

La StraPapà 2021 ha, infatti, l’obiettivo di promuovere l'attività fisica all’aria aperta e mai come quest’anno è consapevole delle difficoltà che stanno attraversando i più piccoli.

Una festa dello sport vissuta in maniera diversa; inserendo l’hashtag ufficiale #StraPapà2021, tutte le foto scattate saranno pubblicate sul sito ufficiale www.acsisiciliaoccidentale.it per condividere meglio la partecipazione di ognuno in questo evento di sport e divertimento rivolto a tutti.

BNL PER TELETHON

Anche quest’anno l’iniziativa è inserita tra quelle finalizzate a contribuire alla raccolta fondi a favore della lotta contro le malattie genetiche rare e destinerà un contributo per l’attività di ricerca condotta in Italia da più di trentanni dalla Fondazione Telethon.

ISCRIZIONE

La quota è di 5,00 euro per adulto e 3,00 euro per ogni minore sotto i 10 anni iscritto insieme con un genitore o accompagnatore maggiorenne. L’iscrizione dà diritto a ricevere un kit di che comprende sacca, t-shirt, braccialetto, medaglia ricordo, pettorale. Modalità online o presso: Acsi Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci n.17 (lun-ven), Tecnica Sport, via Aquileia n.38 (ven e sab).

I kit potranno essere ritirati sempre presso Acsi o Tecnica Sport.

In alternativa, spediti all’indirizzo indicano (con spedizione di € 5,00 per il primo iscritto e € 1,00 addizionale per ogni iscritto domiciliato presso lo stesso indirizzo).

Ogni partecipante, come ricordo, riceverà via mail dopo l’evento l’attestato di partecipazione in formato digitale.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 14.00 del giorno 20/3/2021.

Tutti gli iscritti all’edizione 2020 possono ricevere gratuitamente, fino ad esaurimento, il nuovo kit presso l’ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci n.17, Palermo (telefono 091.6827715).

CONTEST

Durante l’evento, tutti i partecipanti potranno scattare una foto, inviarla alla mail corristrapapà@gmail.it oppure tramite posta privata su Facebook, per partecipare al concorso 2021.

Tutte le foto saranno inserite in un album e quelle con più like riceveranno dei premi speciali donati dai partners dell’evento.

DA NORD A SUD

Un’edizione accolta con grande entusiasmo in tutta Italia. Non soltanto a Palermo, ma la StraPapà si correrà anche a Parma, a Milano con la simpaticissima Giusy Battaglia del famoso programma culinario “Giusina in cucina” che si divertirà insieme ai suoi bambini, ed anche a Ustica con più di venti partecipanti pronti a correre la speciale edizione.

PLASTIC FREE

Il 21 marzo sarà anche la giornata della nuova partnership con Plastic Free, l’associazione di volontariato che si occupa di raccogliere rifiuti in alcune location dando nuova vita a territori completamente sommersi dai rifiuti. A Palermo si svolgerà nella spiaggia di Romagnolo con più di 300 volontari che puliranno la costa siciliana. A partecipare all’evento Mimmo Piombo che già lo scorso anno è salito sul podio al campionato del mondo di "plogging", per la quantità di rifiuti raccolti durante la sua gara che ha avuto come location il Parco Reale della Favorita di Palermo.

