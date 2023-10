teatro

Teatro a Palermo, ''Canto 33'' un monologo e stand up comedy che racconta Dante attraverso la passione di un pastore sardo

Tra comicità, ironia e commozione, si evocano i ricordi familiari di un'adolescente ribelle e Dante Alighieri diventa la guida attraverso cui ritrovare le proprie radici e la propria terra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2023 - 16:38:39 Letto 978 volte

Peppe, classe 1910. Servo pastore dall’età di 6 anni, la sua vita è un miscuglio di avventure, esperienze, fatiche, paure e coraggio. Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra Civile Spagnola. Si sposa e vive a Roma, città in cui nasce suo figlio e poi sua nipote. Peppe, servo pastore dall’età di 6 anni, è povero di finanze ma ricco di fantasia e intelletto. È coraggioso ed innamorato della sua terra d’origine: la Sardegna.

Peppe è semianalfabeta ma conosce la Divina Commedia a memoria, in particolare i Canti dell’Inferno, che continua a recitare immedesimandosi, sentendoli col cuore, registrandosi su nastro, come fosse una dichiarazione.



«Un giorno ho trovato quelle cassette anni Ottanta nel classico baule dimenticato in soffitta e ho scoperto un tesoro, il mio tesoro. Dante e Peppe che diventano portatori di un passato storico importante, che si uniscono nel loro essere lontani e diversi, eppure uguali. E in quella voce ritrovo me stessa e le mie origini, la voce di Peppe, mio nonno» Federica Seddaiu.



Da questo ritrovamento nasce «Canto 33», un monologo che mescola stand up comedy, narrazione e poesia per raccontare la vita di Giovanni Giuseppe Seddaiu, pastore sardo che conosce a memoria l’opera dantesca.

«Canto 33» descrive questa sua ossessione per la Divina Commedia e, nel mentre, ne racconta la vita avventurosa e travagliata lungo tutto l’arco del ‘900. In scena, oltre alla nipote Federica Seddaiu, anche la voce registrata su quelle audiocassette, in un dialogo che travalica il tempo e i confini della vita.

Tra comicità, ironia e commozione, si evocano i ricordi familiari di un’adolescente ribelle e Dante Alighieri diventa la guida attraverso cui ritrovare le proprie radici e la propria terra.



CANTO 33

Il Teatrino

via Paolo Gili 11, Palermo

Giorni e orari:

venerdì 27 ottobre alle 21:00

sabato 28 ottobre alle 21:00



Il monologo ha una durata di 60 minuti circa.

Biglietti 8 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!