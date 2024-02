Teatro

Teatro, al Re Mida Casa Cultura di Palermo va in scena ''Una cena per ricominciare'' di Orazio Bottiglieri

Pubblicata il: 20/02/2024

Una storia fantastica, un inno alla vita, che mette in risalto le debolezze dell'uomo, un testo teatrale molto emozionante che potrebbe sembrare drammatico, ma per i colpi di scena finali non lo è. Arriva il nuovo spettacolo teatrale scritto da Orazio Bottiglieri dal titolo “Una cena per ricominciare”.

Appuntamento sabato 24, alle 21:15, e domenica 25 febbraio, alle 17:45, al Re Mida Casa Cultura, in via Angelitti, 32.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Patri Franco, Alessia Spatoliatore e Ciro Chimento.

In un ristorante atipico con un solo tavolo, si ritrovano i tre attori protagonisti, senza sapere il come e il perché. A riceverli un cameriere particolare che, ad ogni portata, fa riflettere loro sul senso della vita, con un susseguirsi di ricordi e immagini, tra gioie e dolori del quotidiano.

L'autore in un viaggio fantastico, non scopre mai il contenuto reale della cena, sino a quando i commensali non scoprono gli strani stratagemmi.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 0917467677.

