Notti Clandestine

Termini Imerese, si scaldano i motori delle Notti Clandestine: tra gli ospiti Joe Barbieri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 10:58:56 Letto 939 volte

È tutto pronto per la tredicesima edizione delle Notti Clandestine®, manifestazione che si svolgerà da martedì 25 a lunedì 31 luglio 2023. Musica, teatro, libri e molto altro allieteranno le calde serate estive imeresi. Tra i tanti ospiti anche Joe Barbieri, noto cantautore scoperto da Pino Daniele che quest'anno compie trent'anni di carriera.

«Un numero importante perché dentro c'è tutto un vissuto che parte dal 1992 - commenta l'artista napoletano - In quell'anno un signore, che si chiama Pino Daniele, ha deciso che dovevo terminare in fretta e furia gli esami di maturità in informatica. Dopo andai in uno studio per registrare quelle che sono state le mie prime canzoni, acerbe, ma che evidentemente Pino considerava adeguate, in qualche modo promettenti, per iniziare un percorso. Da allora sono successe tante cose. Si sono avvicendati tredici album, la maggioranza in studio, un paio di dischi dal vivo e un paio di monografie dedicate ad artisti che ho amato e che amo, come Billie Holiday e Chet Baker. Tanti viaggi in Italia e all'estero per suonare la mia musica e tanta felicità - ha aggiunto - A proposito di felicità, recentemente mi è capitato di suonare quasi per scherzo il brano Felicità di Albano e Romina, una canzone conosciuta da tanti italiani e italiane. Nel suonarla a modo mio, mi sono accorto erroneamente che questa canzone avesse detto tutto quello che poteva raccontarmi, ma aveva qualcosina in serbo per me. Per cui le parole mi sembravano avere un significato ulteriore da scoprire in un anno per me felice. Ho pensato di registrarla in maniera estemporanea e l'ho regalata a chi voleva ascoltarla. Intanto - continua Barbieri - questi trent'anni li sto celebrando con una tournée partita il 6 ottobre dello scorso anno, in concomitanza con il Festival di Castrocaro al quale partecipai più o meno diciottenne. Ogni serata è un'occasione per abbracciare il pubblico che tanto amo e, spesso, mi capita di accogliere sul palco amici e colleghi, tra musicisti e cantanti, che nel corso del tempo mi hanno fatto compagnia o con i quali avrei voluto lavorare e non c'è mai stata occasione. Un anno sopra le righe che per me rappresenta qualcosa di molto importante».

Il programma della manifestazione:

Martedì 25 luglio. Alle ore 19, presentazione del libro Quando incontri una leggenda Storia di un’amicizia con Ennio Morricone (edizioni Curci) di Mauro Di Domenico. Dialogherà con l’autore Paolo Pintacuda. Alle ore 21.30 proiezione del film Franco Battiato. La voce del padrone, Nastro d’Argento (2023), regia di Marco Spagnoli. Riceveranno il Premio Speciale Gatto Barlacio Paola Catania (Presidente CRNC “Efebo d’Oro Film Festival”) e Alessandro Rais (Direttore Artistico “Efebo d’Oro Film Festival”).

Mercoledì 26 luglio. Alle ore 19 presentazione del libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni (edizioni Mondadori) di Arianna Mortelliti. Dialogherà con l’autrice il giornalista Felice Cavallaro. Alle ore 21.30 proiezione del film Un mondo sotto social, regia di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Protagonisti “I Soldi Spicci”. Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Fabiana Rinella, medaglia d’oro U17 ai campionati europei di lotta 2023.

Giovedì 27 luglio. Alle ore 18 apertura mostra dei “Pannelli commemorativi in ricordo dei giornalisti uccisi dalla mafia” (Ordine dei Giornalisti di Sicilia). Alle ore 19 presentazione del libro Il magistrato ipocrita (Panda edizioni) di Fabio Pilato. Dialogheranno con l’autore Elvira Terranova e Giulio Francese. Alle ore 21.30 proiezione del film Biagio, regia di Pasquale Scimeca. Interverranno: Linda Di Dio, Carmen Cera, Pasquale Scimeca e Don Pino Vitrano. Riceverà il Premio Speciale Gatto Barlacio Peppe Piscitello, artista termitano che ha realizzato il busto di Biagio Conte. Sarà anche presentato il cortometraggio inedito “Le idee che corrono” dei giovani termitani Giuseppe Graziano e Matteo Marcotti.

Venerdì 28 luglio. Alle ore 18.30 presentazione del libro La danza delle anime (edizioni Sette Chiavi) di Giorgio Lupo e alle ore 19 presentazione del libro Mimmo Pintacuda, il testimone discreto. La storia del vero Alfredo di Nuovo Cinema Paradiso (edizioni Sikè) di Paolo Pintacuda. Alle 21.30 proiezione del cortometraggio La Fornace, regia di Daniele Ciprì. Interverranno: Pippo Gigliorosso, Gianni Cannizzo e Fabrizio Lupo. Riceveranno il Premio Speciale Gatto Barlacio Gianpiero Pumo (regista e sceneggiatore per il film “Ciurè”), Luciano Accomando (regista e sceneggiatore per il film “Scianèl”) e Clara Pangaro (direttrice dell’istituto penitenziario minorile “Malaspina” per il progetto del film “Scianèl”).

Sabato 29 luglio. Alle ore 18.30 presentazione de libro Non capivo. Parole reali che la storia nasconde (Luglio editore) di Romano Bosich. Letture a cura di Nina Di Gregorio, dialogherà con l’autore Michele La Tona. Alle ore 19 presentazione del libro Un uomo senza paura. D’Artagnan il primo giornalista ucciso dalla mafia (La Corte editore) di Francesca La Mantia. Dialogheranno con l’autrice Vincenzo Bonadonna e Giusi Conti. Alle ore 21.30 spettacolo musicale del gruppo “The Fab Four night“, composto da: Rocco Tarantino & Germana Di Cara (voci soliste e cori), Davide Femminino (basso elettrico), Sergio Calì (percussioni), e dal Quartetto d’archi dell’Orchestra Mediterranea Luigi Sferrazza (violino I), Laura Gallo (violino II), Maria Adelaide Filippone (viola), Paola Tiziana Cilluffo (violoncello) e Alberto Maniaci (pianoforte e direzione). Premio Speciale Gatto Barlacio all’associazione Addio Pizzo (sarà presente e ritirerà il premio Pico Di Trapani).

Domenica 30 luglio. Alle ore 19 presentazione del libro Bonjour Casimiro. Il barone e la villa fatata (Rubbettino editore) di Alberto Samonà, dialogherà con l’autore Agostino Porretto (Direttore e Responsabile rivista “Sicilia l’isola del Tesoro”).Alle ore 21.30 spettacolo musicale “30 anni suonati” di Joe Barbieri quartet, composto da: Bruno Marcozzi (batteria e percussioni), Pietro Lussu (piano) e Luca Bulgarelli (contrabasso).

Lunedì 31 luglio. Alle ore 18.30 presentazione del libro È la coppia che fa il totale (edizioni Harper Collins) di Ornella Sgroi. Alle ore 19 presentazione del libro Fango (edizioni Castelvecchi) di Aurelio Grimaldi. Dialogherà con l’autore Franco Piro. Alle ore 21.30 spettacolo Teatro-Canzone con il duo Bottega Retrò, Cocò Gulotta e Al di Rosa.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Termini Imerese, dall'associazione Addio Pizzo e dal comitato degli imprenditori della Zit (Zona industriale di Termini Imerese), è sponsorizzata da Tecnimpianti, Enel, LVS Group e Mondialpol Security.

