Termini Imerese, ultimo appuntamento con ''Casa teatro'': in scena ''Oliver Twist''

Protagonisti assoluti gli allievi che con impegno e dedizione inseguono grandi sogni da donare al pubblico di Casa Teatro!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2023 - 12:00:32 Letto 789 volte

Casa Teatro conclude questa sera con Oliver Twist la rassegna dei saggio-spettacoli di fine anno accademico 2022/2023 al Cineteatro Eden di Termini Imerese, a pochi chilometri da Palermo. In scena 5 spettacoli e 107 allievi tra i 5 e i 30 anni. Un calendario ricco e avvincente che per cinque giorni di giugno, con ingresso libero e con tre gruppi di allievi-attori in doppia replica, ha raccolto il plauso del caloroso pubblico di Casa Teatro, con sede a Bagheria, magistralmente diretta da Rosamaria Spena ed Enrica Volponi Spena, e supportata dai docenti professionisti Andrea Saitta e Chiara Principe.

Pronti in palcoscenico per l’ultimo appuntamento questa sera, giovedì 29 giugno, i 22 allievi dagli 11 e ai 14 anni del corso Gioca Teatrando con “Oliver Twist”, libero adattamento dall’omonimo film, testi e regia di Enrica Volponi Spena. Prima replica ore 19 e seconda replica ore 21.30. Assistente alla regia Irene Maiullari, Loredana Arigano sarta di scena Loredana Arigano, scenografia di Manuela D’Amico, scene e costumi di Casa Teatro, service F. Cirrincione. Protagonisti assoluti gli allievi che con impegno e dedizione inseguono grandi sogni da donare al pubblico di Casa Teatro!

