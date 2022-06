rassegna culturale

''Terrasini in love'', al via la quinta edizione della rassegna culturale

Tra sfilata di abiti creativi, estemporanee, presentazioni di libri e performance, grandi e piccini potranno partecipare a tanti tipi di laboratori/workshop creativi ed educativi e a diverse attività naturalistiche all'aperto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2022 - 10:04:43 Letto 774 volte

Al via la quinta edizione di “Terrasini in love" con "Tra-mà-re". La rassegna culturale è dedicata, anche quest'anno, all'amore per il mare.

L'evento, curato dall'A.P.S. WHATS’ ART & KOKALO GROUP, si amplifica con tante attività che si articoleranno, dal 9 al 17 luglio 2022, attorno ad una mostra d’arte contemporanea.

Al Museo Regionale, Palazzo d'Aumale di Terrasini, infatti, protagonisti saranno tanti artisti italiani e internazionali selezionati e non solo.

Tra sfilata di abiti creativi, estemporanee, presentazioni di libri e performance, grandi e piccini potranno partecipare a tanti tipi di laboratori/workshop creativi ed educativi e a diverse attività naturalistiche all'aperto.

IL TEMA

Dalla trama del mare al tessuto degli uomini, Tra-mà-re ha come focus la valorizzazione del patrimonio naturale che ci circonda e non solo.

"Attraverso l'arte, la Whats’Art & Kokalo group vuole attivare una catena di formazione legata all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Inoltre esorta al recupero di tutte quelle tradizioni culturali legate al mare".

A spiegarlo è il direttivo dell'associazione che aggiunge: "Con Tra-mà-re abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai giovani, grazie alla partecipazione dei nostri partner, su tutte quelle problematiche riconducibili al mare".

I PARTNER

Questa quinta edizione di Terrasini in Love vanta la collaborazione di diversi enti.

Oltre al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, il Dipartimento di Scienze della terra e del mare dell’Università degli Studi e l'Accademia delle Belle Arti di Palermo, partner del progetto sono: il Muma, museo del mare di Milazzo, il Mare Memoria Viva, l’Area Marina Protetta (AMP) Isole Egadi, il WWF Italia, nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Capo Rama e Marevivo onlus.

E ancora: la Fondazione Fiumara d’Arte, ASD Tersicore's e L’Associazione Marionettistica Popolare Siciliana.

IL PROGRAMMA

Sabato 9 luglio

Ore 18.30 – Vernissage e presentazione degli artisti e del tema dell’evento.

Ore 21.00 – "L’Eco moda incontra l'arte", una sfilata di abiti creativi d’autore e performance di danza artistica a cura della scuola “Tersicore’s”.

Domenica 10 luglio

Ore 10.30/ 12.30 - “La grande onda“. Un laboratorio creativo a cura di What’s Art&Kokalo group a Palazzo d'Aumale, Museo Regionale, a Terrasini.

Martedì 12 luglio

Ore 10.30/ 12.30 - “La scatola del Mare: biologia marina, descrizione dell’impatto delle plastiche in mare”, curata da Marevivo, sempre a Palazzo d'Aumale di Terrasini.

Ore 17.00/ 19.00 - Attività educative dedicate alle famiglie presso la R.N.O. “ Capo Rama” Terrasini a cura del WWF Italia ente gestore R.N.O.

Mercoledì 13 luglio

“La trama dello scrittore”: presentazione di libri che si terrà sempre a Palazzo d'Aumale.

10.00/13.00 - Corso di scrittura creativa e presentazione del libro “Gramigna storie di gente di Sicilia", a cura della scrittrice Sandra Guddo.

16.00/17.30 - Laboratorio di scrittura per bambini curato dalla scrittrice Giovanna Fileccia, ispirato alla fiaba illustrata “Aneris piccola sirena ribelle” edizione L’Inedito Letterario.

17.30/ 18.30 - Presentazione del libro “Regine Inside, Autodeterminarsi al tempo della rivoluzione green” a cura di Natalia Re. A seguire Laboratori audio visivi sull’alfabetizzazione ecologica.

18.30/ 19.30 - Valentina Giua presenterà il suo canzoniere di poesie dal titolo “La sognatrice con le trecce”. Seguiranno interventi poetici del gruppo Movimento Rinascimento Poetico di Paolo Gambi.

Giovedì 14 luglio

10.30/12.30 - secondo appuntamento con il laboratorio “La grande onda".

17.00/19.00 - “Muovere i fili”, un'attività ludico creativa a cura dell’Associazione Marionettistica Popolare Siciliana a Palazzo d'Aumale a Terrasini.

Venerdì 15 luglio

10.30/12.30 -"Le meravigliose Potenzialità della Posidonia Oceanica”, altra attività ludico didattica a cura dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi.

19.00: Passeggiata al tramonto presso la R.N.O. “Capo Rama Terrasini” a cura del WWF Italia ente gestore R.N.O..

Sabato 16 luglio

10.30/12.30 - terzo appuntamento con il laboratorio “La grande onda".

17.00 – Performance ed estemporanee di pittura, scultura, installazioni con workshop a cura di Cavallaro Arte Palermo e degustazione di dolci.

Domenica 17 luglio

17.30 – Finissage della mostra Tra-mà-re con Seminario tematico con ospiti e Partner del Progetto guidato dalla giornalista Giorgia Görner Enrile.

A seguire degustazione di vini offerti da Musanegra e Showcooking organizzato e gestito dalla Scuola Professionale dei Mestieri Associazione Euroform.

21.00 – Performance musicale a cura del pianista Simon Cipolla.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!