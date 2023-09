Transumanze Project

Transumanze Project al Museo Sociale Danisinni: Da Marsiglia, il viaggio di due artisti nella Sicilia rurale

''Transumanze project'' arriva a Danisinni, dopo le prime due tappe siciliane, con una mostra visitabile gratuitamente al Museo Sociale Danisinni sino al 12 settembre.

07/09/2023

I due artisti siciliani tornati nella propria terra natìa, da Marsiglia dove vivono e lavorano, hanno documentato tra muralismo e video l’abbandono dei luoghi e delle antiche usanze popolari siciliane

Donate al Museo Sociale Danisinni due opere che arricchiscono la collezione permanente del Mu.S.Da: 150 pezzi devoluti da artisti da tutto il mondo. Parte della nuova collezione, insieme al catalogo in cui si racconta l’attività del Museo, sarà presentata in una mostra il 7 ottobre 2023 per la XIX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI

Dopo il successo della tappa messinese e catanese, al Museo Sociale Danisinni approda ‘Transumanze Project’, concept creativo che mette insieme i lavori degli artisti Alberto Ruce e Carla 'Giniusa' Costanza. I due artisti tornano a Palermo con un resoconto visivo del ‘video e mural project’ che li ha portati da Marsiglia, dove vivono e lavorano, in viaggio attraverso la Sicilia rurale. Iniziato proprio nel marzo 2019 a Danisinni, con il Museo Sociale Danisinni che avviò la prima residenza d'artista. Ancora oggi è visibile, su uno dei muri del quartiere che guarda all'orto, il murales dal titolo 'Arricampu' realizzato da Alberto Ruce: primo dei dieci che oggi sorgono nei muri di piccoli borghi siciliani tappa di Transumanze. Per l’occasione i due artisti hanno donato al Museo Sociale Danisinni due opere, entrando così a far parte della collezione permanente che conta quasi 150 pezzi devoluti a sostegno delle attività del Museo da artisti da ogni parte del mondo. Parte della nuova collezione con calligrammi, poesia visiva e asemic writing, la più grande in Sicilia, sarà esposta il 7 ottobre 2023 per la XIX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, insieme al catalogo.

‘Transumanze’ è un progetto pensato da Alberto Ruce che attraverso muralismo e documentazione video riesce a raccontare in maniera autentica e inedita la micro-migrazione e l’abbandono dei luoghi e delle antiche usanze popolari siciliane. Un attraversamento artistico e umano che ha prodotto dieci murales in luoghi simbolo del mondo rurale perduto: Danisinni; Poggio Reale antica; Grotte; Delia, Caltagirone; Librino, Castellammare del Golfo; Graniti; Patti; San Marco D'Alunzio. Le fasi di realizzazione dei murales, l’interazione con la popolazione locale, la ricostruzione delle storie di transumanza sono al centro del docufilm “Perché sei qui”, opera prima di Carla 'Giniusa' Costanza.

Ventidue minuti in cui Giniusa torna a scoprire il legame con la propria terra natia, attraversando luoghi semplici e incontrando gli artigiani che operano indefessi in questi territori, nel misticismo che avvolge piccole comunità in lotta con il tempo. Il film è un viaggio fatto di lunghi silenzi in cui i vuoti riempiono i pieni, anche quelli dell'autrice: «Questo mio primo lavoro – racconta Carla Costanza – parla della mia storia, della storia di una ragazza che andata via dalla Sicilia, ritorna in un viaggio pianificato con il proprio ragazzo per realizzare dei murales. Il rapporto con la comunità, in particolare con tre artigiani, le permette di ritessere e ritrovare il legame che ha perduto con la propria terra natale. Danisinni non solo è stata la prima tappa di questo viaggio, ma la più importante, con più materiale emotivo; per questo abbiamo deciso di scegliere proprio la piazza di questo rione come immagine del manifesto del film.».

“Perché sei qui” è stato trasmesso sulla televisione locale corsa "Tele Paese" nel mese di giugno e inserito nella programmazione online della piattaforma Allindi.com, dove è possibile visionare il film. La mostra di Alberto Ruce, un corpus di opere che comprende stampe fine art, disegni a matita e Altri a tecnica mista con spray acrilici, pitture, ispirate alle opere murarie del progetto. Visitabile gratuitamente sino al 12 settembre all’interno del Mu.S.Da. (www.museosocialedanisinni.it). «Danisinni è stata la prima tappa di Transumanze – dice Alberto Ruce –, l’abbiamo scelto perché nonostante quasi tutte le altre fossero borghi abbandonati, siamo venuti a conoscenza di un piccolo rione nel cuore della città di Palermo abbandonato dal punto di vista sociale, dall’amministrazione, con un’antica vocazione all’agricoltura con orti che ancora esistono. E in un muro di una stalla che ospitava asini e che guarda proprio a uno di quegli orti è nato ‘Arricampu’ il primo murales di questo progetto che a Danisinni ha avuto inizio. Esperienza bellissima insieme al Museo Sociale Danisinni, a Push e a tutta la comunità, che ci ha permesso di raccontare tante belle storie, ma anche di denunciare e fare il focus su questa situazione di isolamento contro cui il quartiere combatte da anni.».

Dopo quella del “Radica Festival” e “Trame di quartiere”, la tappa di Palermo è un ritorno a Danisinni, rione da cui nel marzo 2019 è partito il progetto ‘Transumanze’ con la realizzazione del primo murales dei dieci realizzati da Alberto Ruce in giro per la Sicilia. «Siamo entusiasti del ritorno di Alberto Ruce e Carla ‘Giniusa’ Costanza a Danisinni, un incontro che celebra la bellezza di una collaborazione avviata nel 2019 – racconta Rossella Puccio, direttrice artistica e creative mediator del Museo Sociale Danisinni -, in collaborazione con Push. e con la Parrocchia Sant’Agnese. Da Danisinni ha avuto inizio il loro viaggio artistico e umano nella Sicilia rurale. ‘Arricampu’ è il titolo dell’opera murale che ancora oggi si può ammirare in uno dei muri abbandonati di Danisinni, un fermoimmagine pittorico estremamente poetico, delicato, che guarda a uno degli orti del quartiere. Un’anziana donna, una contadina, seguita dal suo asino ritorna dai campi, un filo sottilissimo li lega in questo ritorno a casa, si percepisce la lentezza e il silenzio, una transumanza emotiva segnata da un bastone tenuto da una mano stanca che attraversa i campi. In quest’opera murale di Alberto Ruce tecnica e materia si fondono in un simbolismo che restituisce perfettamente il senso della precarietà, della memoria labile, della nostalgia. Elementi che ritroviamo anche nel racconto visivo che Carla ‘Giniusa’ Costanza ha realizzato nel docufilm ‘Perché sei qui’, una restituzione che dà voce ai margini di questa terra e contribuisce a rifondare la memoria della nostra terra, delle sue tante isole umane e naturali dimenticate. A ottobre il pubblico potrà ammirare le loro due opere donate al Museo nella mostra che stiamo preparando per la Giornata del Contemporaneo, con parte della nuova collezione. Un modo per ringraziare anche tutti gli artisti e le artiste che continuano a sostenerci con la loro arte.».

Due opere, un disegno a matita su carta e due polaroid scattate durante le frasi del progetto a Danisinni, entrano a far parte della collezione del Mu.S.Da. «Con ‘Transumanze’ il Museo Sociale Danisinni nel 2019 ha realizzato la prima residenza d’artista nel quartiere palermitano – spiega Valentina Console, presidente del Museo Sociale Danisinni -, già meta di writer e artisti internazionali che con il progetto ‘Rambla Papireto’ dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, pensato da me ed Enzo Patti, hanno contribuito a realizzare una galleria d’arte a cielo aperto di opere murali per combattere degrado urbano ed emergenza sociale. Un lavoro che ci ha visto impegnati al fianco di associazioni che operano da anni nel quartiere, della Parrocchia Sant’Agnese che con la sua comunità e i suoi volontari svolge un ruolo fondamentale: unico presidio sociale a Danisinni dopo la chiusura del Consultorio e dell’asilo nido comunale, che presto verrà riaperto proprio grazie all’impegno di queste realtà che combattono per risanare le ferite di un rione a lungo dimenticato.».

“Transumanze” è un progetto che porterà il racconto di questa Sicilia senza tempo in giro per l’Europa: nel 2024, sarà ospitato in diverse gallerie a cominciare da: Parigi, Grenoble, Lione e Marsiglia. Per rimanere aggiornati ci si può collegare alla pagina Instagram e Facebook ufficiale di ‘Transumanze’ (@transumanze) e a quella dei due artisti (@albertoruce @giniusa_). Il film è visionabile sulla piattaforma della casa di produzione, con un piccolo contributo che servirà a sostenere il lavoro dei due artisti.

