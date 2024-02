carnevale e San Valentino

Tre giorni di festa per carnevale e San Valentino al Forum Palermo

Si parte, lunedì e martedì, con il Carnevale dove ci saranno sfilate in maschera, giochi, foto e spettacoli per i più piccoli, mentre il mercoledì, per l'intera giornata di San Valentino, la festa è dedicata agli innamorati con il Photo Booth 360°.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2024 - 11:30:43 Letto 763 volte

Per tre giorni, dal 12 al 14 febbraio, Forum Palermo accoglierà bambini e adulti per regalare momenti di divertimento e spettacolo. Si parte, lunedì e martedì (dalle ore 15.30 alle 20), con il Carnevale dove ci saranno sfilate in maschera, giochi, foto e spettacoli per i più piccoli, mentre il mercoledì, per l’intera giornata di San Valentino, la festa è dedicata agli innamorati con il Photo Booth 360°.

Cuore degli appuntamenti Piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove verrà allestita una scenografia a tema con tappeti rossi, luci colorate, archi e tunnel luminosi, bambine e bambini sotto la guida degli animatori saranno inviati a partecipare a divertenti gag e giochi, e per intrattenere i piccoli anche spettacoli e un palco con moquette rossa per le sfilate in maschera.

Mercoledì 14, già dal mattino, sempre in piazza Fashion, arriva una assoluta novità che conquisterà il cuore degli innamorati ma anche di chi vuole condividere un originale video con il: Photo Booth 360°.

Si tratta di una piattaforma dove i visitatori, fermi sul piedistallo illuminato da un grande cuore, saranno ripresi da una telecamera che si muoverà intorno all’ospite, o agli ospiti, a 360° creando un effetto unico e sorprendente.

I video realizzati dal braccio meccanico verranno inviati gratuitamente ai visitatori che potranno pubblicarli sui loro canali social taggando il centro commerciale Forum Palermo.

Per chi ha invece voglia di fare un regalo personalizzato legato a San Valentino c’è la possibilità di acquistare la Gift card targata Forum Palermo, un’idea speciale per rendere unica la festa degli innamorati.

Per chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.

