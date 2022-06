arte

''Un Albero Per Amico Passeggiando nel Tempo'', la mostra personale di Pippo Buscemi

Pippo Buscemi ci racconterà il suo forte legame con la madre terra, i suoi propositi per vivere in simbiosi con essa e la proiezione a una società ''ecofuturista''.

Pubblicata il: 03/06/2022

L'esposizione ripercorre il suo excursus artistico dagli anni settanta a oggi attraverso le sue tele, incisione e bozzetti.

Pippo Buscemi, in questa sua mostra, ''Un Albero Per Amico Passeggiando nel Tempo'', ci racconterà anche il suo forte legame con la madre terra, i suoi propositi per vivere in simbiosi con essa e la proiezione a una società "ecofuturista".

Artista impegnato in prima linea con Associazioni a tutela dell'ambiente, recentemente insignito con la tessera del mosaico del comune di Palermo e a manifestazioni di beneficenza.

La mostra si inaugura il oggi, 3 giugno, ore 16,30 presso la Ex Real Fonderia di piazza della Fonderia alla Cala, Palermo e si concluderà il 17 Giugno.

Interverranno: Gianluca Pipitó Ricercatore e appassionato d'arte, Rosario Rosano Agronomo, prof Mario Zito Assessore alle culture del comune di Palermo.

Evento a cura di Daniela Martino event manager per la comunicazione social e media.

Orari visita dal lunedì al sabato ore 09,00/13,00 -15,00/18,30.

