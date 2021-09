Una Marina di Libri, gli appunamenti del weekend

Una Marina di Libri

Una Marina di Libri è anche l'occasione per vaccinarsi. Grazie alla collaborazione con l'Asp di Palermo, sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 16 alle 21, ci sarà la possibilità di ricevere la prima o seconda dose.

Terzo giorno per "Una Marina di Libri", il Festival dell'editoria indipendente di Palermo che ospiterà 74 editori e più di duecento eventi al Parco di Villa Filippina fino a domenica 19 settembre.

Una Marina di Libri è anche l’occasione per vaccinarsi. Grazie alla collaborazione con l’Asp di Palermo, sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 16 alle 21, ci sarà la possibilità di ricevere la prima o seconda dose di siero. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro i quali hanno compiuto almeno 12 anni di età. In un’apposita postazione allestita in prossimità dell’ingresso a Villa Filippina medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria somministreranno il vaccino Pfizer.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed acquisire nell’apposito modulo il consenso dell’altro genitore. Al termine della vaccinazione varrà rilasciato il certificato.

Al fine di velocizzare le procedure di accesso alla vaccinazione, si invita a scaricare i moduli, stamparli e compilarli. Chi si vaccinerà avrà ingresso gratuito a "Una Marina di Libri".

Entriamo nel vivo del programma, i primi appuntamenti saranno alle ore 10.30: allo Spazio Grecale presentazione del libro "Sulle rotte di Sebastiano" di Maria Laura Crescimanno per Angelo Mazzotta editore, interviene: Maria Giambruno, sarà presente l’autrice. Sempre alle 10.30 allo Spazio Ponente tavola rotonda sul tema "La valigia dell’editore, il viaggio del traduttore", intervengono: Helena Aguilà Ruzola, Daniela Di Sora, Lorenzo Flabbi, Caterina Pastura, Assunta Polizzi, Marina Pugliano e Daniela Tononi, evento a cura di Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo e di StradeLab. Sempre alle ore 10.30 allo Spazio Tramontana incontro sul tema "Ricordando Roberto Sottile", intervengono: Marina Castiglione, Giuseppe Paternostro, Giovanni Ruffino, e Francesco Scaglione, con interventi musicali di Francesco Giunta, evento a cura di Navarra Editore.

Alle ore 11.30 allo Spazio Levante, presentazione del libro "Il silenzio dei giorni" di Rosa Maria Di Natale per Ianieri Edizioni, intervengono: Dario Accolla ed Eugenia Nicolosi, sarà presente l’autrice. Sempre alle ore 11.30 allo Spazio Mezzogiorno, presentazione del libro "Insofferenze. Saggi critici sulla cultura contemporanea" di Alessandro Dal Lago per Prospero editore, interviene: Riccardo Burgazzi, sarà presente l’autore.

Alle ore 12.00 allo Spazio Tramontana presentazione della guida "Trapani e la Sicilia occidentale. Le guide ai sapori e ai piaceri" per Le Guide di Repubblica – Gedi Editore, intervengono: Maria Cristina Castellucci e Silvana Polizzi, evento a cura di Una marina di libri. Sempre alle ore 12.00 allo Spazio Ponente presentazione della collana "Studi culturali" di Angela Albanese, Michele Cometa, Emanuele Crescimanno, Santi Di Bella, Pietro Maltese, Danilo Maniscalco, Valentina Mignano e Francesca Tucci per UnipaPress, intervengono: Valeria Cammarata e Roberta Coglitore, saranno presenti gli autori. Continuando alle ore 12.00 allo Spazio Libeccio presentazione del libro "Bulldog Drummond" di Herman Cyril McNeile per Casasirio, intervengono: Martino Ferrario e Antonio Forestieri.

Alle ore 13.00 allo Spazio Levante presentazione del libro "Costantino Chillura. Oltretutto" a cura di Alfonso Leto, Luigi Capitano e Salvatore Presti, interviene: Guido Valdini, saranno presenti i curatori, letture: Rino Lazzara.

Nel pomeriggio si riprende con gli eventi alle 16. Allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "Gli appetiti del Pangolino" di Alessio Arena, Fabrizio Catalano, Concita Guastella, Antonina Nocera e Lavinia Spalanca per Edizioni Ex libris, intervengono: Carlo Guidotti, Antonina Nocera e Lavinia Spalanca, modera: Margherita Ingoglia. Sempre alle ore 16.00 allo Spazio Ponente presentazione del libro "Lucio piccolo e il barbiere" di Franco Valenti per Giambra Editore, interviene: Giuseppe Ruggeri, sarà presente l’autore.

Alle ore 16.30 allo Spazio Levante, presentazione del libro "Le stazioni della luna" di Cristina Ali Farah per 66thand2nd, interviene: Claudia Carmina, sarà presente l’autrice. Sempre alle ore 16.30 allo Spazio Maestrale, conversazione "Giardini per il futuro. Radicepura non solo Garden Festival", intervengono: Giuseppe Barbera, Erica Boncaldo, Nicola Bravo, Sergio Cumitini e Giuseppe Ricupero, evento a cura di Radicepura.

Alle ore 17.00 allo Spazio Tramontana, presentazione del libro "La vita in Sicilia al tempo degli emiri" di Gaetano Basile per Dario Flaccovio Editore, interviene: Mario Azzolini, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 17.00 allo Spazio Grecale, presentazione del libro "Storia vera e non vera di Chaim Birkner" di Omer Meir Wellber per Sellerio, interviene: Roberto Alajmo, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 17.00 allo Spazio Ponente presentazione dei libri "America non torna più" di Giulio Perrone per Harper Collins e "Come una formica rossa in una goccia d'acqua" di Duilio Scalici per Giulio Perrone Editore, interviene: Antonio Sunseri, saranno presenti gli autori.

Alle ore 17.30 allo Spazio Levante, per la rassegna "Gli scrittori che ci mancano", "Una Mansfi eld siciliana". Maria Messina, l'impresa ardua di vivere,

la fatica di essere donne, con Elvira Seminara, letture: Valeria Contadino, evento a cura di Una marina di libri. Alle ore 17.30 allo Spazio Mezzogiorno, presentazione del libro "Vangeli nuovissimi" di Mario Valentini per Quodlibet, interviene: Ermanno Cavazzoni, sarà presente l’autore.

Alle ore 18.30 allo Spazio Tramontana, presentazione del libro "Non posso salvarmi da solo. Jacon, storia di un partigiano" di Antonio Ortoleva per Navarra Editore

intervengono: Angelo Ficarra e Finella Giordano, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Grecale presentazione del libro "Al cuore della migrazione" a cura di Marta Ingrosso, Barbara Sommovigo e Carolina Paolicchi per Astarte Edizioni, intervengono: Viviana Di Bartolo, Chiara Denaro e Carolina Paolicchi. Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Ponente, conversazione "Un mare di traduzioni. DieciXuno e il viaggio della poesia fra le lingue" intervengono: Antonio Lavieri e Paolo Tamassia, modera: Rossella Tramontano, evento a cura di AITI, ANITI e StradeLab. Sempre alle ore 18.30 allo Spazio Libeccio presentazione del libro "Il lavatoio" di Sophie Daull Voland, interviene: Angelo Di Liberto, sarà presente l’autrice.

Alle ore 19:00 allo Spazio Levante, presentazione del libro "L'uomo e il cosmo nella storia. Paradigmi, miti, simboli" a cura di Ignazio E. Buttitta e Antonino La Barbera per Fondazione Ignazio Buttitta, saranno presenti i curatori. Sempre alle ore 19.00 allo Spazio Mezzogiorno presentazione del libro "L'addio a Saint-Kilda" di Eric Bulliard per 21lettere, interviene: Alberto Bisi, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 19.00 allo Spazio Maestrale, presentazione e performance sul libro "Lo Scordabolario" di Salvo Piparo per Dario Flaccovio Editore, interviene: Mario Azzolini, Vito Discrede e Valentino Picone, sarà presente l'autore.

Alle ore 20.00 allo Spazio Tramontana presentazione della serie podcast "Armisanti! Vite mafiose e morti ordinarie" di Gaetano Pecoraro per Audible, intervengono: Donato Di Trapani e Tiziana Martorana, sarà presente l’autore, evento a cura di Una marina di libri. Provenzano, Buscetta, Madonia, Messina Denaro: anche i boss di Cosa nostra possono essere "Armisanti": rimarranno per sempre intrappolati in mezzo a noi, nell'attesa di redenzione. Così come gli spiriti delle loro vittime che, invece, attendono giustizia. Persone comuni, come tutti noi. Morti ordinarie in un gioco fra Stato e Antistato. Sempre alle ore 20.00 allo Spazio Grecale presentazione della collana di gialli "Le daile nere": "La strantuliata", "Tre", "Un killer in fuga", "La spirale delle vite perdute" di Fabrizio Escheri, Carlo Barbieri, Vincenzo Mignosi e Margherita Gobbi per Ianieri Edizioni, intervengono: Giacomo Cacciatore, Fabrizio Escheri e Cristina Marra. Sempre alle ore 20.00 allo Spazio Ponente, presentazione del libro "Gibellina, una storia d'arte a cura di Tanino Bonifacio con testi di Francesca Corrao, Aurelio Pes, Bruno Corà, Enzo Fiammetta Caracol, intervengono: Tanino Bonifacio, Eva di Stefano, Enzo Fiammetta, Calogero Pumilia e Salvatore Sutera. Sempre alle ore 20.00 allo Spazio Libeccio presentazione del libro "L’Andromeda accecata" di William Militello per Casta Editore, interviene: Roberto Lopes, sarà presente l’autore.

Alle ore 20.30 allo Spazio Levante presentazione del libro "Una calda scia di sangue" di Salvatore Sutera per Leima, interviene: Antonio Franco, sarà presente l’autore.

Sempre alle ore 20.30 allo Spazio Maestrale presentazione del libro "Io posso: Due donne sole contro la" mafia" Di Pif e Marco Lillo per Feltrinelli, intervengono: Pif e Giuseppe Provenzano, modera: Sara Scarafia, evento a cura di Una marina di libri. Le sorelle Pilliu, proprietarie di due casette davanti all’entrata del Parco della Favorita, sono le uniche a opporsi a un costruttore mafioso, Pietro Lo Sicco che dopo essersi dichiarato proprietario di tutta un’area vicino al parco, chiede ai proprietari di tutte le vecchie case di vendergliele a un prezzo inferiore a quello di mercato. Da qui inizierà una vicenda politico-giudiziaria lunga 30 anni.

Alle ore 21.00 allo Spazio Mezzogiorno "Cento Sciascia" intervengono: Gaspare Agnello, Angelo Campanella, Giuseppe Cipolla, Salvatore Picone, Giuseppe Maurizio Piscopo e Gigi Restivo, modera: Giancarlo Macaluso, evento a cura di Una marina di libri, in abbinamento a un vino Tenute Orestiadi.

Alle ore 21:30 allo Spazio Tramontana presentazione del libro "Cinema#Giornalismo. Immaginario e narrazione" di Ivan Scinardo per 40due edizioni, intervengono: Pietrangelo Buttafuoco e Felice Cavallaro, sarà presente l’autore. Sempre alle ore 21.30 allo Spazio Grecale presentazione del libro "Il labirinto delle perdute" di Ester Rizzo per Navarra Editore, interviene: Silvana Polizzi, con una performance di Enza Mortillaro, sarà presente l’autrice, in abbinamento a un vino Tenute Orestiadi. Sempre alle ore 21.30 allo Spazio Ponente "Raccontare la Sicilia tra mito e storia": una passeggiata nell'Isola con Vincenzo Consolo e Giuseppe Leone

Presentazione del libro "La Sicilia passeggiata" di Giuseppe Leone e Vincenzo Consolo per Mimesis, intervengono: Francesca Adamo, Giuseppe Leone e Gianni Turchetta. Sempre alle ore 21.30 allo Spazio Libeccio, presentazione del libro "Mona" di Bianca Bellová per Miraggi Edizioni, interviene: Laura Angeloni, Angelo Di Liberto e Chiara Trevisan, Sarà presente l’autrice.

Alle ore 22.00 allo Spazio Maestrale presentazione del libro "Vecchie conoscenze" di Antonio Manzini per Sellerio, interviene: Elvira Terranova, sarà presente l’autore. È morta nel suo appartamento Sofi a Martinet, colpita alla testa con un oggetto pesante. Mentre Rocco Schiavone porta avanti una nuova inchiesta, alcuni ritorni dal passato scuotono emotivamente il vicequestore, che si sorprende quasi quasi a pentirsi della propria scorza di durezza: forse perché aleggia dappertutto un’invitante allusione alla forza emancipatrice dell’amore. Amore di qualunque tipo.

Alle ore 22:30 allo Spazio Tramontana presentazione/spettacolo di teatro di strada "Simposio dell'Atlante degli Arcani Ardenti" tratto dal libro Atlante degli Arcani Ardenti. Dagli studi di Melanio Da Colìa di Virginia Caldarella e Andrea Pennisi Lunaria con musicisti, attori e performer.

PROGRAMMA PER BAMBINI A CURA DELLA LIBRERIA DUDI PER SABATO 18 SETTEMBRE

Alle ore 10.30 La fiaba musicale: incontro armonico di Leo Lionni con Schuma e Schubert: Piccolo Blu e piccolo giallo laboratorio a cura di Maria Cannata, pedagogista musicale. Lettura ad alta voce della fiaba attraverso un libro di grandi dimensioni, ricondiviso con un’esperienza emozionale strettamente legata ai temi conduttori della storia attraverso cui bambini vengono guidati dalla musica e dalla voce narrante.

Sempre alle ore 10.30 incontro per adulti "Il valore della graphic novel a scuola". Tavola rotonda con Francesca Mignemi, formatrice ed educatrice alla lettura, Gloria Calì, Cidi Palermo e Susanna Mattiangeli, autrice per ragazzi

Alle ore 11.45 La fiaba musicale: incontro armonico di Leo Lionni con Schuman e Schubert. Pezzettino, laboratorio a cura di Maria Cannata, pedagogista musicale. Lettura ad alta voce della fiaba attraverso un libro di grandi dimensioni, ricondiviso con un’esperienza emozionale strettamente legata ai temi conduttori della storia attraverso cui bambini vengono guidati dalla musica e dalla voce narrante.

Alle ore 12.00 Piccola Pinacoteca Portatile: Colori, Topipittori. Laboratorio pratico creativo a cura dell’autrice Giovanna Ranaldi. Così come i grandi artisti i bambini verranno invitati a disegnare volti, ritratti o autoritratti e come Matisse, ad usare il colore per esprimere soprattutto emozioni, sentimenti e sensazioni

Sempre alle ore 12.00 Laboratorio Pratico Creativo a cura di MareTu Dipartimento Educazione di Eco-Museo del mare per bambini dai 6 -11 anni Spazio Esterno Dudi, Ancora alle ore 12.00 incontro per adulti "Biblioteche e Scuola, trama e ordito per tessere reti culturali e sociali" Tavola rotonda con Amalia Amendolia (CEPELL), Valentina Chinnici (CIDI Palermo), Daniela Iacobello (Sezione Ragazzi AIB), Isabella Sardo, bibliotecaria scolastica e Domenico Ciccarello Vicepresidente AIB sezione Sicilia, coordina Francesca Mignemi.

Alle ore 16.00, incontro per adulti "La fiaba musicale: incontro armonico di Leo Lionni con Schuma e Schubert", incontro di formazione per insegnanti, educatori, librai e bibliotecari.

Alle ore 16.30 "La nostra Giraffa del cuore" Dudi e Glifo presentano Marco Somà. Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo a partire dall’albo illustrato Si può dire senza voce, grazie al quale esploreremo la galleria numerosa di animali che compongono la storia. Spazio all’aperto Dudi.

Alle ore 17.00 incontro per adulti RAUM Italic - Glifo/ Berlino-Palermo: percorsi, mappe e tracciati di ricerca editoriale. Incontro tra due realtà indipendenti, distanti ma vicine, coordinato da Francesca Mignemi con Giulia Mirandola e Luca Lo Coco.

Alle ore 17.30 Presentazione Salis e l’equilibrio dei regni, Piuma edizioni, Maria Romana Tetamo dialoga con l’autrice Daniela Morelli. Letture ad alta voce di alcuni estratti a cura di Pamela Villoresi. Alle ore 17.30 Presentazione di Scatti di gatti, Splen edizioni con AnnaMaria Piccione e Mariella Cusumano. Dopo la lettura ad alta voce i bambini verranno guidati, attraverso il gioco, nella corretta realizzazione di una fotografia, svelando alcuni trucchi del mestiere. Ancora alle ore 17.30 Con la testa tra le nuvole. Laboratorio itinerante a cura di Desislava Mineva. L'immaginario delle nuvole riflette come specchio il nostro mondo emotivo e giocare a fare associazioni con il profilo delle nuvole è l'espressione stessa della creatività e della fantasia. Imparare a riconoscerle ed esercitarci a disegnarle è un modo per esplorare questo mondo e per diventare dei bravi meteorologi anche di se stessi.

Alle ore 18 Palco Centrale del Parco Villa Filippina il racconto animato di "Tarabaralla - Il Tesoro del Bruco Baronessa" di Elisabetta Garilli e Valeria Petrone CARTHUSIA EDIZIONI in collaborazione con BPER Banca. Racconto animato a cura di Gisella Vitrano con la danzatrice Federica Aloisio e un'estemporanea di pittura della scenografa Petra Trombini. A tutti i partecipanti BPER Banca regalerà una copia dell'albo illustrato.

Alle ore 18.30 Presentazione "Carota sulla luna", Museo Pasqualino Edizioni, con l’autrice Alessia Franco dialoga con Simonetta Trovato e Tiziana Martorana.

Alle ore 19 Letture ad alta voce con proiezione a cura di Stella Lo Sardo Età dai 3 anni in su.

Alle ore 19.30 Presentazione per adulti "Leggere per Leggere, la libertà di scegliere il libro che più ci somiglia." di Hamelin e Rachele Bindi, Salani. Con Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini.

