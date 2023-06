mostra collettiva

''Visioni. Linguaggi pittorici a confronto'', al Kalta Tennis Club di Palermo la collettiva di artisti della Romagna a cura di Graziella Bellone

Figurativo, astratto, allegorico e immaginario attraversano la collettiva catturando lo sguardo dell'osservatore, ammaliato dal fascino pervasivo delle opere, con la loro forza comunicativa e catartica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2023 - 00:07:00 Letto 840 volte

“Visioni. Linguaggi pittorici a confronto” è il titolo della collettiva in programma a Palermo dal 30 giugno al 9 luglio, negli spazi del Kalta Tennis Club, in via Beato Angelico 16, a cura di Graziella Bellone in collaborazione con Roberta Randazzo.

In mostra, le opere di Giovanna Benzi, Luciano Cantoni, Nilde Capelletti, Luisella Credi, Edipa, Arnaldo Gallinucci, Paolo Graziani, Giuliana Guerrini, Susanna Lelli, Malugho, Marco Moretti, Piero Pineroli, Piero Romagnoli ed Elisabetta Venturi.

“La mostra – spiega la professoressa Graziella Bellone – vuole essere un’occasione per indagare la connessione tra vedere e sentire, immagine e immaginazione, lasciando l’interpretazione all’emozione dello spettatore”.

Un confronto tra le modalità espressive e i contenuti delle opere dei quattordici artisti partecipanti, provenienti dalla Romagna, attraverso i loro svariati linguaggi pittorici, tra affinità, parallelismi e divergenze.

Figurativo, astratto, allegorico e immaginario attraversano la collettiva catturando lo sguardo dell’osservatore, ammaliato dal fascino pervasivo delle opere, con la loro forza comunicativa e catartica.

“Opere che - precisa Graziella Bellone - siano esse raffigurazione di volti umani, paesaggi, luoghi o soggetti informali, diventano il pretesto per rendere possibile l’immersione in un’atmosfera onirica a tratti visionaria, ampliando i confini della dimensione percettiva”.

Graziella Bellone è stata docente di Filosofia e Scienze Umane al Liceo “Giovanni Agostino De Cosmi” di Palermo. Specializzata in Psicologia, si occupa da anni di lettura critica e interpretazione dei linguaggi visivi dell’arte contemporanea con competenze di analisi e decodifica degli stessi, con particolare attenzione alla dimensione psicofilosofica.

É attiva nell’organizzazione e nella cura di mostre ed eventi culturali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!