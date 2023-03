Visite e degustazioni

Visite e degustazioni nella fabbrica dei maestri caramellai palermitani ''Terranova''

Le visite saranno condotte da Giacomo Terranova che racconterà, oltre alla fabbricazione delle celebri caramelle carruba inventate dal suo avo, la produzione di tutte le caramelle Terranova, lavorate ancora oggi artigianalmente.

Venerdì 10 marzo 2023, una speciale giornata di visite, collaborazione tra la cooperativa Terradamare e la storica fabbrica Caramelle Terranova, e rinnovati spazi espositivi, appuntamento con la tradizione artigianale della storica fabbrica di dolciumi di Ballarò.

A conclusione delle visite: degustazione dei prodotti Terranova.

La Fabbrica Terranova Caramelle si trova a Ballarò (Palermo) all’interno di un Palazzo storico edificato intorno al 1400.

I locali nel tempo sono stati ristrutturati secondo le normative vigenti, ma restano di pregevole interesse storico: le due arcate d’ingresso, alcuni strumenti utilizzati ancora per la produzione e un angolo-museo che espone arnesi fine dell’Ottocento, stampi, polsonetti (paioli in rame), vecchie etichette e incarti, bassine (grandi pentole in uso negli anni 50 per la confettatura).

L’azienda, attiva da 130 anni produce eccellenti caramelle, entrando a pieno titolo nell’autentica tradizione siciliana.

N.B. Per ragioni igienico-sanitarie, non è possibile accedere all'interno degli spazi di produzione

