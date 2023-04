Laboratori e visite guidate

Visite guidate e laboratori per bambini all'Ecomuseo Mare Memoria Viva per scoprire la Palermo sul mare di ieri e di oggi

Mare Memoria Viva è l'unico ecomuseo urbano del sud che racconta le trasformazioni urbanistiche e sociali di Palermo dal dopoguerra a oggi attraverso testimonianze, storie, immagini e memorie legate al mare di città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2023 - 00:10:00 Letto 724 volte

A partire da sabato 15 aprile, per tutti i weekend fino a fine maggio, l’Ecomuseo Mare Memoria Viva a Sant’Erasmo propone un’offerta speciale di laboratori per bambini e visite narrative con le mediatrici ecomuseali che racconteranno ai visitatori grandi e piccoli storie di mare e di città, storie della Palermo di una volta, grazie alle voci e ai ricordi di chi l’ha vissuta.

MarEdù, il dipartimento educativo dell’Ecomuseo, sabato 15, 22 e 29 aprile alle 10.30 organizza visite e laboratori alla scoperta del fiume Oreto.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori contattare il numero 371 4118612 tramite WhatsApp.

Le visite per adulti e famiglie si svolgeranno le mattine del sabato e della domenica sia ad aprile che a maggio alle 11.00, alle 12.00 e alle 13.00, il costo è di 6 euro a persona con riduzioni per bambini e bambine.

Mare Memoria Viva è l’unico ecomuseo urbano del sud che racconta le trasformazioni urbanistiche e sociali di Palermo dal dopoguerra a oggi attraverso testimonianze, storie, immagini e memorie legate al mare di città. Il percorso ecomuseale è interamente audiovisivo e interattivo adatto a persone di tutte le età, accessibile su sedia a ruote e con diversi exhibit in italiano e inlgese.

La sede del museo, in via Messina Marine 14, è l’Ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo, una struttura tardo ottocentesca posta a terminazione della vecchia linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo - Corleone. La struttura è un incredibile esempio di architettura industriale, con pilastri in ghisa e capitelli decorati in stile liberty, circondata da un ampio giardino dove si può giocare, riposarsi o fare un pic nic.

Indagando attraverso la ricerca e le pratiche artistiche il legame tra luoghi e persone, Mare Memoria Viva lavora sul senso di comunità e supporta azioni di cittadinanza attiva e sviluppo locale a base culturale. L’ecomuseo propone attività culturali e di educazione non formale, esplorazioni urbane, workshops, mostre, conferenze e incontri pubblici su temi di interesse collettivo.

Fonte: Ecomuseo Mare Memoria Viva

Fonte Immagine: Ecomuseo Mare Memoria Viva

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!