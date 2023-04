Giornata sicurezza sul lavoro e vittime amianto

28 aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e delle vittime dell'amianto

Oggi, 28 aprile, si celebrano due ricorrenze: la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Giornata mondiale delle vittime dell'amianto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2023 - 00:05:00 Letto 710 volte

La Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro è stata Istituita nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro, come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali e per ricordare la data della promulgazione della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1981 dall’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro).

La Giornata mondiale vittime dell’Amianto, nasce per mettere sotto i riflettori le morti di questo killer silenzioso ma anche per tenere alta l’attenzione sui rischi presenti e futuri.

