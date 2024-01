La Sirena di Palermo

A Palazzo Galletti la consegna della partitura dell'opera ''La Sirena di Palermo'' ispirata al racconto di Gianni Rodari

'La Sirena di Palermo'', partitura ispirata all'omonimo racconto di Gianni Rodari, scritta dal maestro Salvatore Passantino, vincitore del concorso per la composizione di un'opera fiaba in musica indetto dall'associazione ''Teatro dei Ragazzi Aps''.

Sarà consegnata alle 10.30 di mercoledì 3 gennaio, a Palazzo Galletti, in piazza Marina n. 46, la partitura dell'opera "La Sirena di Palermo" per soli e coro voci bianche e orchestra giovanile, ispirata all’omonimo racconto di Gianni Rodari, scritta dal maestro Salvatore Passantino, vincitore del concorso per la composizione di un'opera fiaba in musica indetto dall’associazione “Teatro dei Ragazzi Aps".

L'opera verrà eseguita il 20 e 21 novembre 2024 presso la Sala ONU del Teatro Massimo dai complessi giovanili del progetto "L'Arte adotta un bambino", sostenuto da Fondazione Peppino Vismara, Presidenza Assemblea Regionale, Palermo Città Metropolitana, Presidenza della Regione siciliana, Club Rotary Palermo, Inner Wheel, Fidapa, Congregazione della Dame, Fildis Castelvetrano, associazione “Crocerossine d'Italia”, Fondazione Teatro Massimo, Conservatorio di musica A. Scarlatti e sostenitori privati.

Alla consegna dell'opera parteciperanno: l'on. vicesindaco, avv. Carolina Varchi; la presidente dell’associazione Teatro dei Ragazzi Aps, Pia Tramontana; il maestro Salvatore Passantino, vincitore del concorso, la regista Maria Paola Viano e il direttore d'orchestra Daniele Malinverno. Saranno presenti anche i giovani coristi e musicisti dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” che offriranno un breve intermezzo musicale.

