Aeroporto Palermo, ancora record passeggeri a settembre: 803mila (+9,90%)

In nove mesi lo scalo aereo cresce di 775mila passeggeri rispetto al 2022.

A settembre è ancora record di passeggeri e voli per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Nel mese appena trascorso i viaggiatori in transito dallo scalo aereo palermitano sono stati 833.312, +9,90% rispetto a settembre 2022 (758.259). I voli, invece, 5.710 contro 5.223 del 2022, +9,32%.

La media di passeggeri per volo è stata di 146 contro 131 di settembre 2022.

Da gennaio a settembre di quest’anno, inoltre, i viaggiatori dal Falcone Borsellino sono stati 6.316.841, +13.99% sullo stesso periodo del 2022 (5.541.435). Ciò significa che in nove mesi l’aeroporto di Palermo ha fatto volare 775 mila passeggeri in più. I voli sono cresciuti del 5,16% (43.393 del 2023 contro 41.263 del 2022), con una media passeggeri per volo di 146 contro 134 del 2022.

“I buoni dati di traffico ci danno ormai prossimo e raggiungibile l'obiettivo degli 8 milioni di passeggeri nel 2023, che significa chiudere l'anno con un incremento di poco meno di un milione di viaggiatori - dice natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo - Un altro risultato record - conclude il manager - che ha un maggior peso se consideriamo il grande recupero anche dei dati di qualità e gradimento espressi dai passeggeri nell’indagine sulla soddisfazione dei clienti, dati raccolti in un report e trasmessi, lo scorso 20 settembre, ad Enac”.

In evidenza la buona performance del traffico internazionale, che ha inciso per il 34% sul totale dei transiti di settembre e del 30,67% sull’anno.

“La spinta che viene dal traffico aereo deve rendere più urgente e necessario l'adeguamento di tutti i servizi in termini di qualità ed efficienza - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - L'aeroporto dà il proprio contributo ed è impegnato a fare ancora meglio. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno e professionalità”.

