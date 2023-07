cinema all'aperto

Al carcerce Pagliarelli di Palermo torna ''Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo'', l'iniziativa promossa dal Centro Padre Nostro

Nelle serate tra il 25 Luglio e 11 agosto 2022 i volontari del Centro allestiranno un cinema all'aperto negli spazi di passeggio della Casa Circondariale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 13:36:15 Letto 813 volte

Domani, 25 luglio, avrà inizio la dodicesima edizione di "Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo", iniziativa promossa dal Centro di Accoglienza Padre Nostro in collaborazione con la direzione della Casa Circondariale "Antonio Lorusso" - Pagliarelli di Palermo.

Nelle serate tra il 25 Luglio e 11 agosto 2022 i volontari del Centro allestiranno un cinema all'aperto negli spazi di passeggio della Casa Circondariale, realizzando 8 eventi in cui i cittadini detenuti potranno trascorrere le ore serali all'aperto, guardando un film e gustando un gelato durante l'intervallo.

Si tratta di una vera e propria "arena", in cui i cittadini detenuti, con la presenza della Direzione, del personale dell'area educativa e della Polizia Penitenziaria, nonché dei volontari del Centro, torneranno ad assaporare l'atmosfera magica dello spettacolo cinematografico serale. Questi momenti assumono un significato ancora più importante per le persone ristrette, specie dopo che la pandemia ha cambiato vite ed abitudini e che si è sperimentata la chiusura del carcere al mondo esterno per ragioni di sicurezza.

L'iniziativa è inserita nel programma del Trentennale del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi.

Fonte: Centro di Accoglienza Padre Nostro

Fonte Immagine: Centro di Accoglienza Padre Nostro

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!