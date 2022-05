meteo

Allerta Meteo della Protezione Civile: temporali e netto calo delle temperature in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di domani.

27/05/2022

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di domani. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-occidentali.

