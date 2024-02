Anagrafe, domani attivo uno sportello decentrato presso gli uffici della Terza Circoscrizione per il rilascio di CIE e certificati

Anagrafe

A decorrere da domani, 2 febbraio, sarà attivato, in fase sperimentale, presso gli uffici della Terza Circoscrizione, siti in Via La Colla 48/52, uno sportello decentrato per l'erogazione dei servizi anagrafici concernenti il rilascio di carte di identità elettronica e di certificati.

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

In questa fase iniziale il pubblico sarà ricevuto in assenza di prenotazione.

Lo rende noto l'assessore al Decentramento, Dario Falzone.

