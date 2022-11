maltempo Sicilia

Ancora maltempo in Sicilia: oggi allerta meteo gialla su Palermo

Anche per oggi, su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista allerta gialla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2022 - 00:01:00 Letto 691 volte

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido per oggi 30 novembre 2022.

A preoccupare principalmente il persistere precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-orientale tirrenica, con apporti al suolo moderati e sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con cumulate localmente moderate.

Fonte: Protezione Civile Regionale

Fonte Immagine: Depositphotos

