Campagna protezione civile regionale ''Pronti all'azione'', Lagalla: ''Un messaggio di civiltà ed educativo''

''Essere cittadini significa prendere in carico ed essere responsabili di azioni pro-attive nell'interesse della comunità e della tutela dell'ambiente'', ha detto il sindaco Lagalla.

«Ringrazio il presidente della Regione Siciliana Schifani per aver scelto Palermo per il primo roadshow della nuova campagna informativa della Protezione civile regionale “Pronti all’azione”.

Un messaggio di civiltà ed educativo rivolto soprattutto ai tanti studenti che erano presenti oggi in piazza Verdi e per questo ringrazio anche il direttore regionale della Protezione civile Cocina e tutti gli operatori e volontari che ci consentono di tutelare, ben oltre di quanto saremmo capaci di fare, i beni di tutti i cittadini, ma soprattutto i cittadini stessi e le loro famiglie.

Palermo è lieta di accogliere il villaggio della Protezione civile perché ogni azione di sensibilizzazione, così come quella promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana, è un passo in avanti nella formulazione di indirizzi importanti soprattutto per i più giovani nella direzione dell’esercizio attivo del diritto-dovere di cittadinanza.

Essere cittadini significa prendere in carico ed essere responsabili di azioni pro-attive nell’interesse della comunità e della tutela dell’ambiente.

Questo è quello a cui anche noi, come amministrazione comunale, stiamo guardando in questo periodo, favorendo nelle scuole l’ingresso di buone testimonianze e buone pratiche, una su tutte quella della raccolta differenziata e abbiamo l’obiettivo di potenziare, anche con la collaborazione della Protezione civile regionale, le azioni e le funzioni della Protezione civile comunale».

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla, presente alla cerimonia di inaugurazione della campagna della Protezione civile regionale “Pronti all’azione”, svoltasi oggi in piazza Verdi.

