Capodanno 2024 Palermo

Capodanno 2024 a Palermo, Elodie sarà ''la voce'' ma non mancheranno artisti e musicisti di alto profilo: info e dettagli

Una serata ricca di musica e intrattenimento che dalle ore 20.30 in poi animerà Piazza Politeama, trasformando il cuore della città in una vibrante arena di festa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2023 - 00:01:00 Letto 1153 volte

La città di Palermo conta i giorni che la separano da uno dei Capodanni più attesi d’Italia, una serata ricca di musica e intrattenimento che dalle ore 20.30 in poi animerà Piazza Politeama, trasformando il cuore della città in una vibrante arena di festa, promossa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla, organizzazione firmata da Puntoeacapo, in collaborazione con GoMad Concerti.

Se Elodie sarà “la voce” del Capodanno palermitano, non mancheranno artisti e musicisti di alto profilo con il filo conduttore affidato agli amatissimi Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta, che guideranno il pubblico attraverso un viaggio di musica e intrattenimento, con la diretta tv affidata all’emittente TGS che porterà la festa anche a chi non potrà essere presente in piazza.

La serata inizierà con i talenti nostrani Marlo, Peppe Lana e Pridea, a seguire Massimo Youth Orchestra, diretta dal M° Michele De Luca, con i talentuosi e giovani musicisti che faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno sul palco: Samuele Palumbo e il quartetto di Antonio Zarcone con una continua ricerca nel campo della musica Jazz e contemporanea, con le voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano e Giuliana Di Liberto.

Non solo musica ma una notte tutta da ridere con il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo.

Dopo la mezzanotte sarà la volta di ELODIE, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni.

A seguire dj set con ORNELLA P. DJ SET che salirà sul palco anche durante la serata per una combo inedita con i musicisti.

INGRESSI E DIVIETI

L'accesso all'area oggetto della manifestazione avverrà esclusivamente in corrispondenza di: Via Libertà; Via Ruggero Settimo e Via Dante

Accesso diversamente abili: superati i tre ingressi di via Dante, Via Ruggero Settimo e via Libertà i disabili in carrozzina potranno raggiungere l’area riservata situata in via Emerico Amari.

All’interno della venue non sarà consentito introdurre ombrelli, lattine e bottiglie in vetro, caschi, bastoni per i selfie, armi proprie e improprie, oggetti contundenti in genere, bevande alcoliche.

Sarà data massima attenzione alla sicurezza del pubblico, grazie al presidio delle Forze dell’Ordine e della security, alle quali il pubblico potrà fare sempre riferimento, nell’ottica della collaborazione a tutela comune e ai fini dell’ordinario svolgimento dello spettacolo.

VIABILITÀ

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso oggi l’ordinanza n.1702, con la quale vengono disposte limitazioni della circolazione pedonale e veicolare in Piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2024. Da sabato 30 dicembre, per ragioni di sicurezza pubblica viene la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di Sicurezza vagliato dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo.

Ti potrebbe interessare? Concerto di Capodanno a Palermo con Elodie: il piano sicurezza e mobilità del Comune

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!