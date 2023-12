Concerto Capodanno

Concerto di Capodanno a Palermo con Elodie: il piano sicurezza e mobilità del Comune

Massimo 9.800 spettatori entro l'area transennata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2023 - 12:35:04 Letto 1055 volte

“Il grande concerto di Capodanno è un evento importante nella vita culturale, sociale ed economica di Palermo – dichiara l’Assessore Maurizio Carta, delegato dal Sindaco Roberto Lagalla a coordinare l’imponente piano di sicurezza dell’evento – perché attrae un vasto pubblico di cittadini e turisti per godere della magia del Capodanno a Palermo. Quest’anno lo è con ancora più aspettative, e pubblico atteso, grazie alla presenza di meravigliosi artisti, giovani o già famosi, che si esibiranno sul grande palco allestito davanti al Politeama e con l’attesissimo concerto di Elodie dopo la mezzanotte. Naturalmente, perché sia una festa deve potersi svolgere con il massimo del comfort per il pubblico e con la massima sicurezza delle persone che arriveranno per godere la celebrazione dell’inizio del nuovo anno. Per questo motivo il Comune di Palermo e gli organizzatori dell’evento hanno lavorato a stretto contatto con la Prefettura e con la Questura per definire un piano di viabilità e sicurezza che garantisca che tutto si svolga in tranquillità per tutti e in piena sicurezza rispetto a qualsiasi evento critico. Ringrazio sentitamente tutti gli uffici del Comune e delle Società partecipate, della Questura e della Prefettura, e delle società organizzatrici PuntoeaCapo e Gomad Concerti per aver messo competenza, attenzione e cura perché il concerto si possa svolgere senza problemi. Sono certo che anche il pubblico rispetterà le regole di comportamento per non creare disagi in un momento che deve essere solo di serenità e gioia, nonché di buoni auspici per il nuovo anno”.

“Il concerto di Capodanno in piazza deve essere un grande momento di festa della città. L’augurio è che sia vissuto dal pubblico con la voglia di divertirsi nell’ottica di amare sempre di più questa città. Il Comune, insieme a Prefettura, Questura, l’organizzazione e tutti i soggetti coinvolti, sta facendo la sua parte per garantire uno spettacolo in sicurezza e per favorire la partecipazione di tutti allo spettacolo, a cominciare dai diversamente abili”, dichiara il Sindaco Roberto Lagalla, che segue personalmente che tutto si svolga senza problemi per poter godere di uno spettacolo memorabile.

Il piano di sicurezza, allo stato attuale, è così organizzato (altri elementi e servizi potranno essere definiti domani in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica già convocato dal Prefetto).

Innanzitutto, il numero massimo di spettatori entro l’area transennata sarà di 9.800 persone per rispettare i parametri di capienza in sicurezza delle due piazze. Eventuale afflusso superiore sarà gestito con accortezza ed esperienza dalle forze dell’ordine.

Il Comune di Palermo, quindi, metterà in campo ogni azione utile a garantire la piena sicurezza del teatro dell’evento e delle aree limitrofe attraverso azioni specifiche e un adeguato dispiegamento di personale della Polizia Municipale, degli steward e dei volontari della Protezione Civile per le opportune attività di pre-filtraggio, filtraggio e sorveglianza. Inoltre, sarà presente numeroso personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la gestione dell’ordine pubblico. Infine, sarà presente sul posto l’indispensabile personale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa.

In particolare, la Polizia Municipale garantirà 14 pattuglie per il concerto, con servizi espressamente dedicati a quanto necessario alla sicurezza di piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo e, inoltre, incrementerà il personale presso la centrale operativa per garantire maggiore efficienza alla rete di collegamenti.

In prossimità del palco e in zona adeguata dal punto di vista localizzativo e dimensionale sarà collocata un’area per disabili in modo che possano accedere ed assistere in sicurezza e comfort all’evento. L'ingresso è previsto da via Emerico Amari.

Il giorno dell’evento saranno rimossi gazebo e dehors nelle vie di accesso e fuga e sarà vietato introdurre strumenti atti ad offendere, quali:

valigie e trolley;

bombolette spray;

trombette da stadio;

armi, armi giocattolo, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene;

bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio;

sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

bastoni per selfie e treppiedi;

aste e ombrelli muniti di punta;

strumenti musicali, penne e puntatori laser;

droni e aeroplani telecomandati;

biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi;

tende e sacchi a pelo;

spray antiaggressione;

tutti gli altri oggetti atti ad offendere

Al fine di rendere l’area del palco e degli spettatori libera fino all’orario di accesso del pubblico, il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta di sostare, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico, sui muretti, sui gradini, sugli spazi verdi e sugli arredi nelle due piazze il giorno 31 dicembre, consentendo solo l’attraversamento per raggiungere altre destinazioni fino alle 20:00, impedendo qualsiasi sosta o accampamento connessa alla volontà di occupare anzitempo l’area evento creando immaginabili disagi o potenziali contrasti tra gli spettatori.

Per garantire un costante presidio dell’area prima e durante l’evento e per poter dare informazioni agli spettatori sarà assicurato un numero molto elevato di stewards, vigilanti e volontari, anche per presidiare le aree di cantiere presenti in modo che non possano costituire un pericolo. In particolare, sarà messa in rigorosa sicurezza l’impalcatura che circonda l’edificio dell’Istituto Santa Lucia attraverso l’eliminazione dei collegamenti tra i livelli basamentali per impedire che vi si possa accedere; la collocazione di barriere di orsogrill lungo i lati prospicienti via Emerico Amari e via Ruggero Settimo distanti dalle impalcature una distanza tale da poter consentire di accedere a piedi alle attività commerciali fino alla chiusura delle stesse. Tale corridoio pedonale sarà presidiato da personale di sorveglianza a ulteriore garanzia di sicurezza.

L’Ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione del Comune di Palermo attiverà il COC (Centro Operativo Comunale) nei locali di Palazzo Ziino, siti in via Dante n. 52, in modo da avere una centrale operativa di coordinamento di tutte le azioni in collegamento costante con la centrale operativa del Comando della Polizia Municipale.

Il Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa, congiuntamente al Corpo di Polizia Municipale, ha già provveduto all’emissione dell’ordinanza di limitazione al traffico veicolare nell’area interessata dalla manifestazione e nelle relative pertinenze, comprendendo l’inibizione all’uso dei monopattini a nolo che saranno totalmente rimossi dall’area fin dal giorno 30 dicembre.

In particolare, l’ordinanza prevede:

La CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE nelle sottoelencate vie e piazze vigente dalle ore 07:00 del 31/12/2023 alle ore 07:00 dell’01/01/2024 e DIVIETO DI SOSTA, ambo i lati e con rimozione coatta, dalle ore 07:00 del 31/12/2023 alle ore 07:00 dell’01/01/2024 e comunque fino a cessate esigenze:

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra via Libertà e via Dante (ivi compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre);

tratto compreso tra via Libertà e via Dante (ivi compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre); VIA DANTE tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via N. Garzilli (esclusa)

tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via N. Garzilli (esclusa) VIA GUARINO AMELIA intero tratto;

intero tratto; VIA FOLENGO intero tratto;

intero tratto; VIA P. PATERNOSTRO tratto compreso tra via N. Garzilli e Piazza Castelnuovo;

tratto compreso tra via N. Garzilli e Piazza Castelnuovo; VIA TURATI intero tratto;

intero tratto; VIA G. DAITA tratto compreso tra le Vie N. Gallo e Turati;

tratto compreso tra le Vie N. Gallo e Turati; VIA P.V. PANASCIA intero tratto;

intero tratto; VIA DELLA LIBERTÀ carreggiata laterale di monte, compresa tra la via Carducci e la Via Dante; carreggiata laterale di mare, compresa tra la piazza Ruggero Settimo e la Via N. Gallo; carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini Crispi (escluse) e Piazza R. Settimo/ Castelnuovo; È consentito l’attraversamento della Via Libertà secondo la direzione Via Archimede /Via Siracusa.

Inoltre, al fine di consentire la circolazione veicolare nelle vie limitrofe all’area interessata dalla manifestazione dalle 07:00 del 31/12/2023, alle ore 07:00 del 01/01/2024 e comunque sino a cessate esigenze, si attua quanto di seguito indicato:

VIA LIBERTA’ carreggiata laterale lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio) e lato mare (da Via Torrearsa a Piazza F.sco Crispi): Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia

carreggiata laterale lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio) e lato mare (da Via Torrearsa a Piazza F.sco Crispi): Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia VIA LIBERTA’ carreggiata laterale lato monte (da Via XII Gennaio a via Carducci) e lato mare (da Via N. Gallo a via Torrearsa): Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nel senso di marcia Segue O.D. n° 1702 del 27/12/2023

carreggiata laterale lato monte (da Via XII Gennaio a via Carducci) e lato mare (da Via N. Gallo a via Torrearsa): Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nel senso di marcia Segue O.D. n° 1702 del 27/12/2023 VIA N. GALLO all’intersezione con via Isidoro la Lumia: Sospensione della Direzione obbligatoria a sx; Direzione consentite dx e sx;

all’intersezione con via Isidoro la Lumia: Sospensione della Direzione obbligatoria a sx; Direzione consentite dx e sx; VIA N. GALLO tratto da via G. Daita a via Libertà: Divieto di sosta con rimozione coatta lato sx; Tratto da via G. Daita a via Isidoro la Lumia: Divieto di sosta con rimozione coatta lato dx;

tratto da via G. Daita a via Libertà: Divieto di sosta con rimozione coatta lato sx; Tratto da via G. Daita a via Isidoro la Lumia: Divieto di sosta con rimozione coatta lato dx; VIA ISIDORO LA LUMIA tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; Divieto di sosta con rimozione coatta lato civici pari; Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via Turati;

tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; Divieto di sosta con rimozione coatta lato civici pari; Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via Turati; VIA D. SCINÀ tratto compreso tra Via Turati e piazza L. Sturzo: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto;

tratto compreso tra Via Turati e piazza L. Sturzo: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; VIA EMERICO AMARI tratto da via Roma a via Wagner: divieto di sosta con rimozione coatta lato sx;

tratto da via Roma a via Wagner: divieto di sosta con rimozione coatta lato sx; VIA XX SETTEMBRE direzione obbligatoria diritto eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio;

direzione obbligatoria diritto eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio; VIA CARDUCCI divieto di transito eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio;

divieto di transito eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio; VIA DELLA LIBERTÀ Carreggiata laterale di monte, compresa tra la Via G. Carducci e la Via XII Gennaio: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via XII Gennaio;

Carreggiata laterale di monte, compresa tra la Via G. Carducci e la Via XII Gennaio: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; Direzione obbligatoria a sx all’intersezione con la via XII Gennaio; VIA XII GENNAIO tratto compreso tra via Libertà e via XX Settembre: divieto di sosta con rimozione lato sx.

In via Libertà dalle ore 07:00 del 31/12/2023 e sino a cessate esigenze, sarà sospesa la circolazione lungo i percorsi ciclabili individuati sui marciapiedi nei tratti Piazza Ruggero Settimo/Piazza Crispi/Piazza Mondini e Piazza Castelnuovo, visto il possibile incremento della pedonalità a seguito dei provvedimenti adottati per consentire l’evento.

Da sabato 30 dicembre, per ragioni di sicurezza pubblica, saranno rimossi gli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di Sicurezza.

Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi di supporto dell’Organizzazione alla manifestazione, delle Autorità, della Protezione Civile, delle società partecipate del Comune e quelli di Soccorso.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!