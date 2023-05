Cefalù, per 8 giorni spazio al cinema brasiliano con 120 film di registi brasiliani

cinema brasiliano

Cefal¨, per 8 giorni spazio al cinema brasiliano con 120 film di registi brasiliani

Dal 6 al 13 maggio saranno proiettati 120 film brasiliani iscritti al Festival.

Il Festival del cinema di Cefalù dedica una settimana al cinema brasiliano. Dal 6 al 13 maggio saranno proiettati 120 film brasiliani iscritti al Festival per circa sei ore al giorno ed un totale di 38 ore di riprese cinematografiche.

Fra le tematiche che saranno affrontate, nel corso della settimana, ci sono alcune problematiche scottanti della società brasiliana come la condizione delle donne senza tetto e quella della violenza nei confronti dei giovani dei quartieri periferici.

Fra i film in gara c'è quello del regista Artù Henrique Ribeiro che narra la storia del terapeuta Daniel Henrique Lopes che va nella foresta amazzonica, nei villaggi dell'etnia Noke Koi (Katukina) dove vive per giorni imparando la cultura indigena e comprendendo la sua vocazione, la sua missione di vita.

Sempre fra i film in gara anche quello del regista Gustavo Soranz che narra la storia dell'antropologo americano Roy Wagner che si è recato in Amazzonia dove ha incontrato narratori indigeni, pajé e sciamani, con i quali ha scambiato prospettive sull'invenzione della cultura. Sarà il regista Márcio Coutinho (giornalista, fotografo, cineasta e videomaker) a portare al festival di Cefalù "I Live Anywhere" un documentario che in 1 ora e 47 minuti, attraverso voci femminili, parla della vita quotidiana delle donne senzatetto. Attraverso le testimonianze di alcune donne che vivono per strada, e di alcune persone direttamente coinvolte con loro, si conoscono i conflitti che hanno le donne che vivono in questa condizione.

La regista Natalia Gondim, invece, presenta il film dal titolo "Coragem" per documentare la storia della vita del ballerino Patrick Bruno Feliciano, giovane artista di Fortaleza, che trova nella cultura della danza di strada di Krump la speranza di sopravvivere ai traumi vissuti a causa della disuguaglianza sociale e dell'impunità della violenza contro i giovani dei quartieri periferici.

In gara anche il documentario “Of the Sea”(1:14':00), che narra la storia di Bruno Lemos, un amante dell'oceano, che è va alle Hawaii per fare surf e diventa un grande fotografo di surf.

La settimana che il Festival del cinema di Cefalù dedica al cinema Brasiliano si svolgerà on line e vedrà la partecipazione di oltre 600 giurati di tutto il mondo che fanno parte della giuria tecnica del festival. In questi giorni, infatti, solo questi giurati possono vedere i film in gara fino a quando non saranno scelti quelli che andranno in finale per le proiezioni pubbliche che saranno in estate.

