anniversario Mario Francese

Cerimonia anniversario uccisione giornalista Mario Francese, limitazioni al traffico in viale Campania

Limitazioni veicolari in viale Campania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2024 - 10:58:41 Letto 773 volte

In occasione dell'Anniversario dell'uccisione del giornalista Mario Francese, è programmata per il giorno 26 gennaio 2024 in Viale Campania, la commemorazione alla presenza di Personalità ed Autorità.

Pertanto, in Viale Campania, nel tratto compreso tra i numeri civici 11 e 25 direzione Viale Trinacria, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 07,00 alle ore 15.00 del 26.01.2024 e comunque fino a cessate esigenze.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!