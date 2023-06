Concerto Vasco Rossi a Palermo, il piano di sicurezza della Questura

Concerto Vasco Rossi

Le indicazioni di massima per tutti coloro che prenderanno parte al Concerto di Vasco Rossi del 22 e 23 giugno fornite dalla Questura e il Comune di Palermo.

A garanzia del sereno svolgimento dei concerti musicali “Vasco Live 2023”, che avranno luogo nelle giornate del 22 e 23 giugno presso lo stadio comunale “Renzo Barbera” di Palermo, si ritiene opportuno diramare alcune indicazioni di massima a tutti gli avventori che vi prenderanno parte.

Anzitutto, per favorire l’afflusso veicolare nel centro cittadino in occasione di entrambi gli eventi musicali, è vivamente consigliato che:

tutti i pullman provenienti dalle province orientali della regione (ME-CT-SR-RG-CL-AG-EN) raggiungano la “Fiera del Mediterraneo”, individuata quale prima area di parcheggio prossima al luogo teatro dell’evento, percorrendo il seguente itinerario: viale Regione Siciliana direzione Trapani, svincolo viale Lazio, viale Lazio, viale Campania, via Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via Imperatore Federico, via Anwar Sadat n.13, area interne alla struttura “Fieristica”;

tutti i pullman provenienti dalle province occidentali della regione (TP) raggiungano “piazzale Ambrosini”, individuata quale seconda area di parcheggio prossima al luogo teatro dell’evento, percorrendo il seguente itinerario: Autostrada A/29 direzione Palermo, svincolo zona industriale Nord, (subito dopo lo svincolo Ospedale Cervello), sottopasso, rotonda vittime di Montagna Longa, via Ugo La Malfa, via Pietro Nenni, viale Francia e piazzale Ambrosini (parcheggio stazione Francia).

Si chiarisce che l’imbarco sui pullman, al termine del concerto, avverrà dalla medesima postazione di sbarco. A tal riguardo, per favorire il deflusso veicolare in uscita dal centro cittadino, è vivamente consigliato che:

tutti i pullman parcheggiati all’interno della Fiera del Mediterraneo percorrano il seguente itinerario: via Imperatore Federico, piazza Don Bosco, via Generale A. di Giorgio, viale Lazio, viale della Regione Siciliana Nord Ovest (direzione CT);

tutti i pullman parcheggiati all’interno di “piazzale Ambrosini” percorrano il seguente itinerario: viale Francia, viale Strasburgo, via Belgio, viale Regione Siciliana Nord Ovest (direzione TP).

Coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, invece, potranno utilizzare i parcheggi pubblici di piazzale Giotto/Lennon e, successivamente, raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasposto pubblico. Nel dettaglio, dal piazzale Giotto/Lennon è operativa la linea Amat n.544 (dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione via Belgio. In alternativa, è possibile raggiungere il luogo teatro dell’evento, attraverso itinerari pedonali, con una percorrenza media di circa 30 minuti. Alla fine del concerto, alla fermata di via Alcide de Gasperi intersezione con via Empedocle Restivo la linea Amat n.N/3 (dalle ore 23:00 alle successive ore 3:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione piazzale Giotto/Lennon assicurerà il rientro per il suindicato parcheggio.

Infine, in relazione ai titoli di ingresso acquistati, si indicano i seguenti itinerari appiedati per l’ordinato afflusso degli spettatori alle aree di pre-filtraggio di rispettiva pertinenza:

per il settore Curva Nord accesso da pre-filtraggio 3, percorrendo in sequenza: Piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa e via Villa Sofia fino all’intersezione piazza Salerno-viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio;

per i settori Prato e Prato Gold accesso da pre-filtraggio 1, percorrendo in sequenza: Piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossa e poi via del Carabiniere fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. In alternativa, da Piazza Leoni percorrere viale del Fante fino all’intersezione con via del Carabiniere, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio.

per i settori Tribuna centrale, laterale o Montepellegrino accesso da pre-filtraggio 2, percorrendo in sequenza: piazza Giovanni Paolo II e via Cassarà fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio.

Tutti i percorsi in prossimità dell’area dello stadio saranno assistiti dal personale della Protezione Civile con compiti di instradamento ed informazione al pubblico.

A tal fine, si comunica che è stata disposta la chiusura del traffico veicolare del tratto di viale del Fante ricompreso tra l’intersezione con via del Carabiniere fino a piazza Salerno, nonché asse viario di via Cassarà da Piazza Giovanni Paolo II fino a viale del Fante. La chiusura sarà operativa dalle ore 19:00 del 21 giugno fino alle ore 03:00 del 24 giugno e comunque fino a cessate esigenze.

Inoltre, sono stati istituiti i seguenti divieti di sosta:

viale del Fante divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) del tratto viario compreso tra viale Diana e viale Rocca, dalle ore 07.00 del 21 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

piazza Salerno divieto di sosta con rimozione forzata (intera piazza), dalle ore 07:00 del 21 giugno 2023 alle ore 06:00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

via Villa Sofia divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) del tratto viario compreso tra piazza Salerno e via Croce Rossa, dalle ore 07:00 del 21 giugno 2023 alle ore 06:00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

piazza Giovanni Paolo II divieto di sosta con rimozione forzata (intera piazza), dalle ore 07:00 del 21 giugno 2023 alle ore 06:00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

piazza San Marino divieto di sosta con rimozione forzata (intera piazza), dalle ore 07.00 del 21 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

via del Carabiniere divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), dalle ore 07:00 del 21 giugno 2023 alle ore 06:00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

via dei Leoni divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), dalle ore 07:00 del 21 giugno 2023 alle ore 06:00 del 24 giugno 2023 e comunque fino a cessate esigenze;

Da ultimo, si ribadisce il divieto assoluto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo:

valigie e trolley;

bombolette spray di qualsiasi genere;

trombette da stadio;

armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli od altri oggetti da punta e/o taglio;

bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio;

sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

bastoni per selfie e treppiedi;

aste ed ombrelli muniti di punta;

strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni ed aeroplani telecomandati;

biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi;

tende e sacchi a pelo;

spray antiaggressione;

tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

