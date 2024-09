Diploma alla memoria

Consegnato il Diploma alla memoria per Loredana e Sabrina La Malfa

Cerimonia di consegna del ''Diploma alla memoria'' per le studentesse Sabrina e Loredana La Malfa, vittime della strada, al Liceo Classico Vittorio Emanuele II.

14/09/2024

Oggi al Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II, si è svolta con gioia e commozione una cerimonia per la consegna del “Diploma alla memoria” per Loredana e Sabrina La Malfa, le due sorelle vittime della strada, che frequentavano questo liceo nel lontano 1984.

Il Diploma è stato consegnato nell’aula magna da Pietro Velardi, vice provveditore dell’ufficio scolastico regionale, a due studentesse dello stesso liceo classico, Martina Mandalà e Alessandra Volpe, come simbolo di continuità. La proposta è partita dal Comitato ex alunni del Vittorio Emanuele II su iniziativa dei compagni Piero Mandalà e Pietro Velardi. Erano presenti alla cerimonia la dirigente scolastica dell’Istituto, Mariangela Ajello, l’assessore all’Istruzione, Aristide Tamajo, Marina Buttari, docente dell’istituto e coordinatrice del comitato accoglienza, Piero Mandalà, ex compagno e membro del Comitato ex alunni, e le cugine Antonella La Malfa e Pina Faranna che hanno ricordato Loredana e Sabrina.

(Martina Mandalà e Alessandra Volpe)

“Questo è per noi un giorno importante, - dice Piero Mandalà - perché siamo riusciti a dedicare alle nostre compagne scomparse prematuramente e tragicamente un diploma simbolo di grande affetto. Alcuni nostri compagni sono arrivati da Bruxelles e da Firenze per questa commemorazione. Sarebbe stata una gioia anche per i loro genitori, ma il padre Lorenzo La Malfa, all’epoca dirigente Sip (attuale Telecom) è scomparso nel 2016 e la madre Maria Marsala, impiegata dell’Ispettorato del lavoro, due anni fa. Entrambi hanno lottato fino alla fine dei loro giorni affinché il ricordo delle loro uniche figlie non svanisse nel nulla, realizzando iniziative concrete e davvero generose. Dopo una lunga causa, durata 25 anni, ottennero un risarcimento di 250mila euro con i quali decisero di devolvere la somma al Comune per il restauro di sette asili nido cittadini, tra i quali uno intitolato alle due figlie (in via Cristodulo, Acqua dei Corsari)”.

Non poteva mancare alla commemorazione uno dei professori storici del Liceo, Elio D’Anna, che di Loredana e Sabrina custodisce dopo quant’anni un ricordo indelebile: “Due splendide sorelle, molto diverse, ma entrambe con grandi sogni. Loredana molto riservata, ma che riusciva a comunicare col suo semplice sguardo, e col grande sogno di diventare un medico; Sabrina, invece, era un’esplosione di vitalità e gioia, entrambe studiose e intelligenti. Ricordo perfettamente quel periodo scolastico del 1984 e purtroppo ricordo anche il dolore per quella tragedia finita su tutti i giornali. Un dolore profondo che cambiò il sorriso di tanti ragazzi del Vittorio Emanuele. Ma il miracolo più grande è mantenere vivo il ricordo e l’affetto sincero di un tempo”.

(Professore Elio D’Anna)

“Un dolore che oggi si trasforma in gioia dopo tanti anni – spiega Gabriella Ferla, componente del Comitato ex alunni – perché vedere interagire la scuola e le istituzioni per un evento come questo fa riflettere. La scuola è il luogo dove si formano i futuri uomini e donne di domani, il luogo che fornisce ai giovani la crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità, l’autonomia e la cittadinanza attiva. Ma soprattutto dove si dovrebbero creare i rapporti umani più veri, come quelli che abbiamo avuto noi, della sezione D, nel lontano 1984 ”.

(Ex alunni 1985)

L’aula magna della succursale è dedicata anche a Loredana e Sabrina La Malfa: “quando sono arrivata in questo Istituto – racconta la preside, Mariangela Ajello – non sapevo chi fossero. Poi ho conosciuto il “Comitato ex alunni sezione D” con la loro straordinaria motivazione e commozione e da allora abbiamo iniziato a collaborare per realizzare al meglio questo evento che oggi si trasforma da tragedia in festa”.

(Preside Mariangela Ajello)

Infatti, in loro ricordo alcune alunne del liceo hanno preparato per questo evento delle poesie che sono state lette pubblicamente da Roberta Macaione, Alessia Soldano e Anna Ventimiglia. Mentre Giulia Iacomi ha suonato il “Notturno di Chopin” tra la commozione e la gioia di tutti i presenti.

