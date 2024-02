Escape Room

''Digital Apocalypse'', la Escape Room a tema Sicurezza digitale a Palermo: partecipazione gratuita

Questa Escape Room è stata ideata al termine del Progetto ''Safety awareness in the digital era'' finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+ per offrire a giovani e adulti un approfondimento su rischi e sfide del mondo digitale e come proteggersi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2024 - 09:49:01 Letto 767 volte

Ti piacerebbe essere un esploratore digitale ed unirti al gruppo di ribelli della “Digital Apocalypse” per fermare i pericoli digitali e l'espansione incontrollata del mondo virtuale su quello reale?

Vieni a provare in anteprima l’esclusiva ESCAPE ROOM a tema Sicurezza digitale per mettere alla prova il tuo ingegno o semplicemente per passare un pomeriggio divertente e interattivo!

Questa Escape Room è stata ideata al termine del Progetto “Safety awareness in the digital era” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ per offrire a giovani e adulti un approfondimento su rischi e sfide del mondo digitale e come proteggersi. La realizzazione del gioco ha visto la collaborazione di U’Game. Non richiede alcuna conoscenza specifica. Ti basterà avere una buona dose di curiosità e voglia di …scappare!

L’evento si svolgerà il 13 febbraio a partire dalle 17:00 presso il Cre.zi.Plus, all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa. Si giocherà in squadre composte da 5 persone, ma se non hai una squadra non preoccuparti, ci pensiamo noi!

A tutti coloro che parteciperanno sarà offerto un rinfresco mentre alla squadra che concluderà l’escape room nel minor tempo sarà offerta la cena al Cre.zi. Plus!

Il tempo di durata della escape room è di massimo un’ora a cui si aggiungono 15 minuti di debriefing.

Partecipazione gratuita, previa registrazione obbligatoria entro il giorno 12 febbraio, compilando il modulo di partecipazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!