Earth Hour

Earth Hour, anche Palermo si spegne contro il cambiamento climatico

Tutte le grandi città del mondo hanno aderito all'iniziativa spegnendo il proprio monumento-simbolo contro i cambiamenti climatici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2023 - 00:32:05 Letto 826 volte

E' tornato Earth Hour, l'Ora della Terra, l'evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un'ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l'impatto di un'azione condivisa per salvare il Pianeta.

Così da Roma con il Colosseo fino Shangai passando per Madrid, Berlino, San Pietroburgo tante le capitali e le grandi città del mondo che hanno aderito all'iniziativa spegnendo il proprio monumento-simbolo contro i cambiamenti climatici.

Earth Hour non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta, dunque, di unire le forze per agire e avere "-CO2 e +Natura". È proprio l'equazione "- CO2 +Natura Futuro" il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un'ora per la Terra, dedicando 60 minuti a un'azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta.

Il WWF in Italia ha attivato tutta la sua rete di rete di volontari e Oasi sul territorio con iniziative e appuntamenti.

Oltre al Colosseo, in Italia, spente le luci esterne di Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi. Un'ora a luci spente anche per l'Arena di Verona, Piazza Pretoria a Palermo, Palazzo del Podestà a Bologna, Piazza San Marco a Venezia, a Trento il Castello del Buonconsiglio e il MUSE, a Firenze il Duomo, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santa Croce, Ponte Vecchio, la Statua del David a Piazzale Michelangelo, a Parma il municipio, a Trieste la facciata principale del Palazzo Municipale, a Pistoia il loggiato del Palazzo comunale, a Napoli la facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio e del Maschio Angioino, il Comune di Potenza, Piazza Duomo a Catania (Palazzo degli Elefanti) Porta San Biagio a Lecce e in Abruzzo hanno aderito ad Earth Hour 2023 i parchi nazionali, l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, L'Aquila e i capoluoghi di provincia Chieti, Pescara e Teramo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: WWF

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!