Figuccia: ''Turismo delle radici e nautico tra i temi discussi a Roma con il ministro Santanchè''

''Turismo delle radici e turismo nautico sono due aspetti per i quali la Sicilia, e Palermo in particolare, sono naturalmente predisposti'', afferma Sabrina Figuccia.

Pubblicata il: 31/03/2023

«Il turismo è sicuramente uno dei pilastri della nostra economia, un settore che dà lavoro a migliaia di siciliani e palermitani, ecco perché il “turismo delle radici” (il ritorno, da visitatori, nella nostra isola dei figli e dei nipoti di chi è emigrato nel corso dei decenni passati) e il turismo nautico sono due aspetti per i quali la Sicilia, e Palermo in particolare, sono naturalmente predisposti, e che sono stati tra i temi che ho discusso durante l’incontro a Roma con il ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme con il vice sindaco Carolina Varchi». Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo.

“Il ministro Santanchè ci ha dato indicazioni precise su alcune risorse finanziarie statali ed europee disponibili che sono già state programmate e sulle quali stiamo lavorando, come appunto il “turismo delle radici”, a cui il Comune di Palermo ha già aderito in termini di partenariato con alcune proposte avviate, e il turismo nautico che, in sinergia con l’assessorato regionale al Turismo, a Palermo trova sicuramente enormi opportunità, grazie alle nostre coste e ai nostri porti».

