scuola

Fondi fino a 130mila euro per le scuole di Palermo per giardini, orti didattici e laboratori sulla transizione ecologica

''Finanziamenti da 25 mila e 130 mila euro per le scuole di Palermo e provincia'', ha dichiarato la parlamentare Roberta Alaimo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 11:58:38 Letto 769 volte

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei progetti finanziati con oltre 238 milioni di fondi PON-REACT EU che renderanno gli istituti italiani più innovativi e sostenibili. Per le scuole del primo ciclo sono previsti 25 mila euro che serviranno per realizzare giardini e orti didattici, mentre alle scuole del secondo ciclo andranno 130 mila euro per realizzare laboratori sulla transizione ecologica. Un contributo importante di cui beneficeranno gli studenti, nel segno della svolta green voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle,”. Lo dichiara la parlamentare Roberta Alaimo.

Di seguito l’elenco delle scuole che riceveranno i finanziamenti a Palermo e provincia.

FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica

13.1.3 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 25 mila euro per ogni istituto

I.C. Sperone / Pertini -Pa

D.D. E. De Amicis - Pa

I.C. G.A.Colozza /Bonfiglio-Pa

Maneri Ingrassia-Don Milani

Leonardo Da Vinci

I.C. Termini-Balsamo/Pandolfini

D.D. Bagheria Iii-L. Pirandello

I.C. Renato Guttuso -Pa

I.C. Carini - Laura Lanza

D.D. Bagheria I - G. Bagnera

I.C. Lombardo Radice -Pa

I.C.Partinico Archimede/La Fata

I.C. Falcone /Fondo Raffo -Pa

I.C. Sferracavallo /Onorato -Pa

I.C. Carini-Calderone/Torretta

I.C. G. Falcone - Carini

I.C. Beato Don Pino Puglisi

I.C. Karol Wojtyla - Arenella

I.C. Giotto /Cipolla

I.C.S " Mattarella -Bonagia"

I.C. Carini-Villagrazia Guttuso

I.C. Cefalu' - Nicola Botta

I.C. Giuseppe Scelsa -Pa

I.C. G. Marconi -Pa

I.C. Ciminna -Don Rizzo

D.D. Rosolino Pilo - Pa

Publio Virgilio Marone

Ist. Comprens San Giuseppe Jato

G. Vasi

I.C. Monreale - F. Morvillo

Educandato Statale Maria Adelaide

I.C.S. Margherita Di Navarra

I.C. Casa Del Fanciullo

I.C. Altavilla Milicia

D.D. A. De Gasperi - Pa

I.C. Cerda- L. Pirandello

I.C. Santa Flavia - K. Wojtyla

I.C. Bisacquino "Mons. G.Bacile"

I.C. Prizzi

D.D. Misilmeri I - Traina

Giovanni Falcone

I.C. "Alfonso Giordano"

Sms Scianna C.

I.C. Camporeale

I.C. Caltavuturo -G. Oddo

I.C.S. "Emanuele Ventimiglia"

Scuola Sec. Di 1? V.E. Orlando

D.D. Misilmeri Ii- V. Landolina

I.C. Michelangelo Buonarroti-Pa

I.C. Rettore F.Evola

D.D. Villabate I - Don Milani

I.C. Antonio Ugo -Pa

I.C. Bagheria Iv - Aspra

D.D. Capaci - A. De Gasperi

I.C. Chiusa/Sclafani- G. Reina

I.C. Terrasini - Giovanni Xxiii

I.C. Bagheria- Ignazio Buttitta

I.C. Uditore /Setti Carraro -Pa

I.C. Casteldaccia

D.D. E. Arculeo - Pa

I.C. Cinisi

I.C. A. Veneziano-P. Novelli

I.C. Piana Degli Albanesi

I.C. Russo / Raciti - Pa

I.C. Termini I. - Tisia D'imera

I.C. Rita Levi Montalcini -Pa

Misilmeri-Guastella C.

I.C. Mantegna /Bonanno -Pa

I.C. Abba /Alighieri -Pa

Ic. Trabia -Giovanni Xxiii

I.C. Scina'/Costa -Pa

I.C. Alia/Roccapalumba/Valledolmo

FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica

13.1.4 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 130 mila euro per ogni istituto

Istituto Superiore Danilo Dolci

"G. Salerno"

Is "Majorana"

L.Einaudi-Pareto

Don Calogero Di Vincenti

I.I.S.S. Lercara Friddi

Emanuele Basile - Mario D'aleo

V.Ragusa E Otama Kiyohara - F.Parlatore

Iis - Luigi Failla Tedaldi

I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza"

Liceo Ginnasio Di Stato (F. Scaduto)

Liceo Scienze Umane E Ling. "D. Dolci"

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Istituto Magistrale Di Caccamo

I.I.S. G. D'alessandro

Educandato Statale Maria Adelaide

Galilei

Giovanni Falcone

S.D'acquisto Bagheria

E Ascione

Vittorio Emanuele II

Ninni Cassara

A. Volta

Ugo Mursia

Albert Einstein

Is G. Ugdulena

P.Borsellino

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!