Funerali Biagio Conte, Cuffaro: ''Ti abbraccio, fratello di amore e misericordia''

''Il suo spirito è volato in Paradiso, ma il Cielo sotto cui ha vissuto rimane sopra di noi. Non lasciamo perdere e raffreddarsi il miracolo umano dello slancio del suo animo'', ha dichiarato Totò Cuffaro.

"Oggi l’ultimo saluto a fratello Biagio. Il suo spirito è volato in Paradiso, ma il Cielo sotto cui ha vissuto rimane sopra di noi. Non lasciamo perdere e raffreddarsi il miracolo umano dello slancio del suo animo. Rinvigoriamolo e facciamolo diventare una costante disposizione del nostro animo. Biagio ha vissuto per gli altri per i più poveri e ci lascia una grande testimonianza: chi non vive per nessuno non vive neppure per se. Chiunque fa del bene al prossimo, lo fa anche a se stesso. Se la vita è piena, è anche lunga e quella di Biagio è lunghissima, tanto piena da renderlo immortale. Chi come Biagio, ogni giorno, ha saputo dare un senso alla sua vita non ha bisogno del tempo. C’è sempre e ancora qualcosa da imparare da un uomo così grande. Ti abbraccio Biagio, fratello di amore e di misericordia". Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

