Gangi, serata di successo per il ''Forum summer fest 2024''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2024 - 10:20:38 Letto 821 volte

Come ogni anno è stata una notte di divertimento per centinaia di giovani per l’attesissima kermesse organizzata dal Forum Giovani all'interno delle manifestazioni estive 2024 promosse dal Comune di Gangi. Sabato scorso, in viale delle Rimembranze, si è svolto il ”Forum summer fest 2024” è stata ricostruita una piccola spiaggia e tanti giovani vestiti a tema hanno dato vita ad un party con tanta musica e divertimento che ha coinvolto anche i più grandi.

"E' stato un evento per i più giovani organizzato dal Forum - dichiara il sindaco Giuseppe Ferrarello - la sorpresa finale è arrivata dalla natura: alle prime luci dell’alba, da viale delle Rimembranze, è stato possibile ammirare le fontane di lava dell'improvvisa eruzione dell'Etna".

