Giornata Forze Armate

Giornata Forze Armate, Mattarella: ''Hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato libero e democratico''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2022 - 09:43:17 Letto 820 volte

Sergio Mattarella, in occasione del 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, ricorda l'importanza di questa istituzione.

"Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Crosetto in occasione del giorno dell'Unità nazionale della festa delle forze armate.

"La pace è un valore da coltivare e preservare e, più che mai, l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina, ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare, con i nostri alleati, i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Crosetto in occasione del giorno dell'Unità nazionale della festa delle forze armate.

Dopo l'inno di Mameli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto dai corazzieri la corona d'alloro e sotto le note della Leggenda del Piave è salito a deporla davanti al sacello del Milite ignoto, all'Altare della patria.

Poi, l'onore ai caduti con il Silenzio e il doppio passaggio in volo delle Frecce tricolori per celebrare le Forze armate.

Sono presenti la premier Meloni e i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, e il ministro della Difesa Crosetto.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Quirinale

