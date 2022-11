Giornata nazionale dell'albero

Giornata nazionale dell'albero, a Palermo Lagalla riceve alunni scuola Rosolino Pilo in piazza Pretoria

''E proprio dalle giovani generazioni, spesso più attente alle regole e più propense al cambiamento rispetto agli adulti, può arrivare una spinta importante in questo senso'', ha detto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2022 - 14:54:55 Letto 741 volte

«Questa mattina, in piazza Pretoria, ho ricevuto la visita degli alunni di quarta e quinta elementare dell’Istituto "Rosolino Pilo" che celebravano la Giornata nazionale dell’albero. La visita di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici nella casa del sindaco è sempre tra le più gradite. Ai giovani alunni, vestiti da alberi, ho ricordato che è nella direzione di un ambiente pulito che il mondo deve andare. Non è un caso che uno dei primi provvedimenti della nuova Amministrazione sia stato quello del rimboschimento di Monte Pellegrino, dopo l’incendio del 2016. L’Amministrazione può e deve continuare a fare tanto verso la tutela della città e dell’ambiente, però non deve farlo da sola perché la città non è del sindaco, ma di tutti i cittadini. E proprio dalle giovani generazioni, spesso più attente alle regole e più propense al cambiamento rispetto agli adulti, può arrivare una spinta importante in questo senso». Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!