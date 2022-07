Palermo Calcio

Il Palermo Calcio entra nella famiglia del City Football Group: la presentazione

Oggi è ufficiale il Palermo FC entra a far parte della famiglia di City football group.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2022 - 12:37:44 Letto 819 volte

Oggi è ufficiale il Palermo FC entra a far parte della famiglia di City football group.

Allo stadio Barbera presentato il progetto del City Group. La holding ha acquisito l’80% delle quote, per la cifra di 13 milioni più bonus.

Dario Mirri resterà presidente con una quota di minoranza, l’avvocato Alberto Galassi, membro della holding farà parte del nuovo cda mentre Giovanni Gardini sarà il nuovo amministratore delegato.

Il CEO City football group Ferran Soriano: "Ho visto Palermo-Padova, soffrendo un po'. Guardiola mi ha chiesto se c'è il sole a Palermo, magari per venire a lavorare un giorno qua. Lui sa tutto quello che facciamo e conosce bene il calcio italiano. Lui come altri sono entusiasti di questo ingresso".

"C'è rispetto totale per la storia del Palermo, non ci sarà nessuna modifica nel marchio. Con la nostra piattaforma, però, vogliamo portarlo dappertutto. Per esempio a New York ci sono tifosi del Palermo, lì abbiamo un club e lo useremo per lavorare insieme".

"Il budget è pensato per essere stabili in Serie B e avere la possibilità di andare in Serie A. Abbiamo tutti un sogno e dobbiamo portare i tifosi con noi. Serve ambizione, umiltà, intelligenza e pazienza".

"Organigramma? Serve tempo per stabilire l'organizzazione. Nei prossimi giorni lo ufficializzeremo. Gardini amministratore delegato? Lui e Michele Centenaro hanno dato un aiuto al City Group per questa operazione. Nei prossimi giorni stabiliremo il suo impegno".

"Il Palermo ha bisogno di un centro d'allenamento migliore di quello attuale. Investire su questo è nel nostro piano e verrà fatto nei prossimi anni".

Il presidente Dario Mirri: "Castagnini e Baldini stanno lavorando insieme a Luciano Zavagno (scout City Group, ndr) per i rinnovi di contratto, questa è la nostra priorità".

"Oggi abbiamo bisogno dei tifosi. La Serie B sarà una Serie A2 e Palermo è la città più importante, vogliamo dimostrarlo con i fatti e abbiamo bisogno di tutta la città. La campagna abbonamenti inizierà mercoledì o giovedì, è tutto definito. Siamo ambiziosi anche lì e abbiamo degli obiettivi, la città pero qui è protagonista. Riempiamo come fatto nei playoff e dimostriamo che siamo la quinta città d'Italia".

Fonte: Sky Sport

Fonte Immagine: Twitter Palermo FC

Ti potrebbe interessare? Lagalla incontra i vertici del Palermo calcio a Palazzo delle Aquile

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!