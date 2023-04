Paolo Borsellino

''Il volto di Paolo'', Salvatore Borsellino commuove i 1.500 studenti di Lucca, Crotone e Novara continuando l'opera del fratello

L'ing. Borsellino, per continuare l'opera di suo fratello, il quale credeva fermamente nei giovani, cerca di incontrarli appena possibile, presso i vari istituti scolastici, porgendo proprio come messaggio-testimonianza il testo di una lettera che Paolo aveva scritto per gli studenti di una scuola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2023 - 10:06:47 Letto 783 volte

Il 4 aprile l'ISI Pertini di Lucca ha ospitato una personalità di straordinaria rilevanza civile: l'ing. Salvatore Borsellino per l'iniziativa "Il volto di Paolo".

L'evento, progettato dal prof. Romano Pesavento, docente di Diritto presso ISI "Pertini" di Lucca e presidente del CNDDU, con il supporto della prof.ssa Daniela Provenzano, ha fatto registrare la presenza di oltre 1.500 studenti. Delegazioni di giovani dell'ISI Pertini di Lucca, del Liceo scientifico Filolao di Crotone, dell'ITC "Mosotti" di Novara e dell'I.S.S. "Pertini-Santoni" di Crotone hanno dialogato con l'illustre ospite che ha molto apprezzato i contenuti delle loro domande finalizzate a conoscere più profondamente aspetti, risvolti e avvenimenti connessi alla figura del giudice Borsellino.

L'ing. Borsellino, per continuare l'opera di suo fratello, il quale credeva fermamente nei giovani, cerca di incontrarli appena possibile, presso i vari istituti scolastici, porgendo proprio come messaggio-testimonianza il testo di una lettera che Paolo aveva scritto per gli studenti di una scuola.

La commozione e il coinvolgimento dei presenti erano tangibili rispetto a parole così ispirate e autentiche; inoltre ascoltare tanti ragazzi provenienti da realtà scolastiche e territoriali differenti, ma uniti dal desiderio di approfondire tematiche civili di rilevanza straordinaria e di vivere un'esperienza irripetibile di cittadinanza responsabile costituisce una tappa fondamentale per la divulgazione dei temi connessi alla consapevolezza civica e per l'elaborazione di nuove strategie di comunicazione/formazione e interazione didattica.

Fonte: CNDDU

Fonte Immagine: CNDDU

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!