Illuminazione Pubblica

Illuminazione a led, 263 nuovi punti luce a Borgo Nuovo

I nuovi impianti sostituiscono illuminazione ormai datata, che ha terminato la ''vita tecnica utile'' (stabilita in trent'anni dalla normativa vigente) e fortemente energivora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2024 - 12:43:23 Letto 749 volte

Impianti riqualificati, lampade a led e risparmi sia in termini di energia consumata che di riduzione delle emissioni inquinanti. Si è perfezionata una nuova consegna anticipata ad AMG Energia da parte dell’ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di 263 punti luce riqualificati a Borgo Nuovo, nella zona compresa fra via Vicari e via Erice. Si tratta di una parte dei nuovi impianti a led realizzati nel quartiere con un intervento gestito dal Comune nell’ambito del progetto “Agenda Urbana” (PO FESR 2014/2020 efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della città di Palermo).

I nuovi impianti sostituiscono illuminazione ormai datata, che ha terminato la “vita tecnica utile” (stabilita in trent'anni dalla normativa vigente) e fortemente energivora. I punti luce sono alimentati, secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, da quadri elettrici di bassa tensione, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione, che permettono di conseguire economie sia in termini di consumi energetici che di riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai vecchi impianti realizzati negli anni Settanta con alimentazione in serie, lampade a vapori di mercurio (ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015) e pezzi di ricambio non più in commercio.

I punti luce riqualificati ed attivati, che sono stati dati in consegna anticipata, in attesa del collaudo, ad AMG Energia, sono quelli di via Erice, di via Centuripe, di largo Nasso, di largo Nicosia, largo Caltabellotta, via Castellana, via Pantalica, largo Zancle, piazza San Paolo, via Augusta, largo Partinico, via Floresta, via Bagheria, largo Corleone, largo delle Petralie, via Casteldaccia, viale Caltagirone, largo Bisacquino, largo Casteltermini, largo Castelbuono, largo Collesano, largo Filadelfio Fichera e largo Lercara. AMG Energia procederà adesso allo spegnimento dei vecchi impianti, che, se ancora presenti, verranno dismessi dalle imprese realizzatrici dei nuovi impianti.

“La piena collaborazione tra uffici tecnici ed AMG Energia ci permette di fare un altro passo avanti nelle accensioni di nuovi punti luce riqualificati, consegnati anticipatamente in modo da potere procedere con maggiore celerità alla sostituzione e allo spegnimento dei vecchi impianti – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici con delega ad AMG Energia, Salvatore Orlando – Questo significa rendere il servizio più efficiente ed efficace, migliorandone la qualità, ma soprattutto dare una risposta concreta alle richieste della città e dei cittadini”.

“Da anni l’illuminazione di Borgo Nuovo soffre di note criticità dovute al grado di vetustà – dice il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – La riqualificazione degli impianti consente una più efficace gestione del servizio e libera risorse per altre attività”.

Fonte: AMG ENERGIA

Fonte Immagine: AMG ENERGIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!