''IV trofeo carnevale di Acireale'': gara in maschera

Oltre 600 atleti di livello regionale e nazionale, dieci chilometri di corsa agonistica, e la presenza scenica degli enormi carri allegorici.

Oltre 600 atleti di livello regionale e nazionale, dieci chilometri di corsa agonistica, e la presenza scenica degli enormi carri allegorici. Il “Trofeo Carnevale di Acireale” si conferma la più spettacolare tra le gare podistiche del Gran Prix di Sicilia. Il 4 febbraio si è svolta con successo la quarta edizione, organizzata dall’associazione Atletica Virtus Acireale con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Roberto Barbagallo, e della Fondazione del Carnevale, presieduta da Antonio Belcuore.

È la prima gara ufficiale dove molti runner siciliani si sono sfidati anche per la maschera carnevalesca più bella. Pippo Stancampiano di “Sport Etna Outdoor Adrano” ha tagliato il traguardo nelle vesti del re di Sparta Leonida, con petto nudo, elmo, scudo e lancia. Lui e altri atleti mascherati sono stati premiati con trofei realizzati in cartapesta, proprio come i carri allegorici. Sul fronte della prova ufficiale hanno trionfato due corridori di razza che vantano anche performance europee. Sul primo gradino del podio della categoria maschile è salito il vincitore Osama Zoghlami del Cus Palermo, con un tempo di 31’08. La categoria femminile ha premiato invece Federica Sugamiele (Cus Palermo) per il miglior timing di 36’43. Tra i partecipanti anche quattro atleti over 80: per loro tre giri del percorso e tanti applausi. Un importante evento sportivo dentro la grande celebrazione delle maschere di Acireale: un mix di divertimento che porta valore aggiunto al «Più Bel Carnevale di Sicilia».

Concluso il primo weekend con un’amplissima partecipazione di pubblico e un’ottima gestione della sicurezza pubblica, il calendario degli eventi riprenderà il Giovedì Grasso.

Programma 8 febbraio

ore 16:00 – lungo il Circuito del Carnevale “Scuole in Maschera”, sfilata di gruppi mascherati scolastici con la partecipazione di maschere singole e testoni

ore 18:00 – piazza Duomo “Pomeriggio Giovani”, festa in maschera per ragazzi di tutte le scuole, con dj, animazione, zucchero filato, popcorn e la partecipazione del gruppo musicale “Parimpampum”, sulle note delle belle musiche dei cartoni animati

ore 21:00 – piazza Duomo “Mania 90 Festival”, parteciperanno dal vivo Roby Rossini, Vivian B from Blitz, DaniJay, Daniele Tignino drop Ti.pi.cal

Programma 9 febbraio

ore 16:00 – teatro Turi Ferro, Concorso “Bambini in Maschera”

ore 20:00 - piazza Duomo, "Ballando a Carnevale", con le scuole di danza acesi

Il circuito del Carnevale sarà presidiato da 13 varchi di accesso, ciascuno sorvegliato dal personale di vigilanza che garantirà il controllo, il movimento e la sicurezza pubblica. Per consentire a tutti i visitatori una fruizione confortevole degli spazi della manifestazione, è consigliato consultare la mappa sul sito web alla voce “Circuito”. Allo stesso link sono disponibili le info su parcheggi, punti di assistenza e servizi igienici. È inoltre severamente vietato portare bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Mostre, concorsi ed eventi sportivi: sono numerose le iniziative collaterali – promosse dalle associazioni territoriali – che accompagnano il programma ufficiale del Carnevale di Acireale 2018. Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito web e sui canali social.

La Fondazione Carnevale Acireale ringrazia gli sponsor: Decò – Gruppo Arena, Credito Siciliano, SAC – Società Aeroporto Catania; i partner tecnici Input – Comunicazione ed Eventi, Mandarin e Vision Sicily; e il media partner I Press.

