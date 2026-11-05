giovedì05 novembre 2026, 14:53
Mense scolastiche

Mense scolastiche a Palermo: chi paga rispetta le regole, ma resta senza servizio. È normale?

Il servizio mensa tarda a partire e a pagarne le conseguenze sono anche le famiglie in regola. Una situazione che pone una domanda semplice: dove finisce la responsabilità dei genitori e dove comincia quella dell'amministrazione?
di Vito Valenti
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 09:56
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A Palermo siamo ormai a novembre e c'è ancora chi aspetta l'attivazione della mensa scolastica. Nel frattempo, i bambini continuano a portare il pranzo da casa e i genitori devono organizzarsi quotidianamente per garantire un pasto durante le ore di scuola.

Fin qui, si potrebbe parlare dell'ennesimo ritardo burocratico, uno di quei disservizi ai quali, purtroppo, i cittadini sembrano essersi abituati. Ma c'è un particolare che rende questa vicenda ancora più discutibile: alcune famiglie hanno già pagato per un servizio che non viene erogato.

Il motivo del mancato avvio? Si attende che la quasi totalità degli utenti completi le procedure di iscrizione e i relativi pagamenti.

Una logica che lascia perplessi. Chi ha rispettato le scadenze, compilato le domande e versato quanto richiesto si ritrova a dover aspettare che anche gli altri facciano altrettanto. Senza una data certa, senza sapere quanto durerà l'attesa e, soprattutto, senza poter usufruire del servizio richiesto.

Ma da quando il diritto a ricevere un servizio pubblico deve dipendere dagli adempimenti degli altri cittadini?

Naturalmente, organizzare una mensa scolastica richiede programmazione, risorse economiche, personale e forniture. Nessuno pretende che un servizio complesso venga attivato senza le necessarie condizioni organizzative. Ma proprio per questo sarebbe opportuno conoscere quali disposizioni prevedano un simile meccanismo e quali siano le soglie effettivamente richieste.

C'è poi un'altra questione, tutt'altro che secondaria: che fine fanno i soldi già versati? Rimangono disponibili per i pasti futuri? Sono previsti rimborsi qualora il servizio continui a non essere erogato? Domande alle quali le famiglie hanno diritto di ricevere risposte chiare.

Non si tratta di puntare il dito contro chi non ha ancora pagato. Dietro un mancato versamento possono esserci difficoltà economiche, problemi burocratici o semplicemente situazioni personali che non conosciamo. E sarebbe sbagliato trasformare un disservizio in una contrapposizione tra genitori.

Il problema è un altro: può un'amministrazione lasciare nell'incertezza anche chi ha rispettato tutte le procedure richieste?

Al Comune di Palermo non si chiedono miracoli, ma trasparenza, tempi attendibili e una spiegazione convincente. Perché i servizi pubblici devono essere organizzati nell'interesse dei cittadini, non diventare un ulteriore motivo di disagio per le famiglie.

Nel frattempo, i bambini continuano a mangiare il pranzo portato da casa e i genitori ad attendere.

Chi ha fatto la propria parte non dovrebbe essere costretto ad aspettare indefinitamente che venga fatta anche quella degli altri.

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  ritardi mense Palermorefezione scolastica Palermopagamenti mensaComune Palermo

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