Legalità turistica

Palermo, Polizia Municipale e guide turistiche unite contro l'abusivismo: formazione e controlli per tutelare la città

Due giornate di formazione al Comando della Polizia Municipale, in collaborazione con Federagit Confesercenti Palermo. Al centro la nuova normativa sulle guide turistiche, il contrasto all'esercizio abusivo della professione e la gestione dei pullman nel centro storico.

Comune di Palermo

Polizia Municipale e guide turistiche insieme per contrastare l'abusivismo e tutelare il patrimonio culturale di Palermo. È questo l'obiettivo dell'iniziativa «Guide turistiche e Polizia Municipale – Alleati per la legalità e la bellezza di Palermo», che si è svolta il 16 e 17 novembre al Comando della Polizia Municipale del capoluogo siciliano.

La due giorni di formazione, promossa nell'ambito della collaborazione tra Polizia Municipale e Federagit Confesercenti Palermo, ha coinvolto gli agenti in un approfondimento sulla nuova disciplina nazionale della professione di guida turistica, introdotta dalla legge 190/2023 e dal D.M. 88/2024.

A curare gli incontri è stata Corinna Scaletta, vicepresidente nazionale Federagit e presidente Federagit Confesercenti Sicilia. Tra gli argomenti affrontati figurano le attività riservate alle guide turistiche, l'elenco nazionale, il tesserino professionale con QR Code, l'esercizio della professione da parte delle guide straniere e il sistema di divieti e sanzioni.

È stata inoltre illustrata la piattaforma del Ministero del Turismo, strumento utile agli agenti per le attività di verifica.

Controlli sull'abusivismo e gestione dei pullman turistici

Uno dei risultati principali degli incontri è stato l'avvio di un confronto operativo con gli agenti impegnati nella vigilanza del centro storico, finalizzato a migliorare le attività di controllo.

Sono stati individuati canali di contatto per segnalare presunti casi di esercizio abusivo della professione di guida turistica, mentre Federagit ha confermato la disponibilità a fornire supporto tecnico e normativo, anche attraverso il proprio ufficio legale nazionale e il confronto con il Ministero del Turismo.

La formazione ha riguardato anche la gestione dei pullman turistici nel centro storico di Palermo, con particolare attenzione all'individuazione di aree regolamentate per la salita e la discesa dei gruppi, separate dagli spazi destinati al parcheggio, e alla definizione di tempi di fermata certi.

Colucciello: ''Più controlli per tutelare la qualità dell'accoglienza''

Alla giornata conclusiva hanno partecipato il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello, la presidente di Confesercenti Palermo Francesca Costa e il direttore di Confesercenti Palermo e Sicilia Salvo Basile.

«La collaborazione tra Polizia Municipale e guide turistiche rappresenta un passo importante per rafforzare il presidio di legalità e la tutela del patrimonio culturale e turistico di Palermo. Il contrasto all'esercizio abusivo della professione non è soltanto una questione di rispetto delle norme, ma anche di qualità dell'accoglienza e di valorizzazione dell'immagine della nostra città», dichiara Colucciello.

Il comandante sottolinea che la conoscenza della nuova normativa nazionale consentirà agli agenti di rendere più efficaci le verifiche sul territorio, attraverso strumenti adeguati e un confronto diretto con gli operatori qualificati.

«Palermo merita di essere raccontata da chi ne conosce la storia e ne possiede le competenze, e tutelata da chi ogni giorno lavora per assicurarne il decoro e la legalità», aggiunge.

Per Corinna Scaletta, la collaborazione può diventare uno strumento stabile di tutela della città.

«Le guide turistiche e gli agenti della Polizia Municipale sono, in modi diversi, sentinelle della città: le guide ne raccontano il patrimonio, l'identità e il genius loci; gli agenti ne tutelano la legalità. Lavorando insieme possiamo proteggere sia la qualità dell'esperienza dei visitatori sia il rispetto delle regole», afferma.

Anche Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, ribadisce l'importanza dell'iniziativa: «La sinergia tra Confesercenti Palermo e la Polizia municipale nasce con obiettivo di rendere questa città più sicura, accogliente e prevenire tutte le forme di abusivismo».