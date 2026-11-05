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Maltempo a Palermo

Palermo, allerta gialla oggi 5 novembre: temporali in arrivo e rischio allagamenti in città

Giornata di instabilità meteorologica oggi, giovedì 5 novembre 2026, con possibili rovesci temporaleschi, venti localmente forti e rischio di disagi nelle aree urbane.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 08:33
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Meteo
Protezione Civile Regionale

Allerta meteo gialla oggi, giovedì 5 novembre 2026, a Palermo, per il rischio di rovesci e temporali. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni soprattutto sulla Sicilia occidentale.

Le piogge potranno presentarsi anche sotto forma di brevi temporali, con accumuli generalmente da deboli a moderati.

Previsti inoltre venti sud-orientali localmente forti, mentre lo Stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale saranno molto mossi. Non sono attese variazioni significative delle temperature.

A Palermo le precipitazioni più intense potrebbero provocare ristagni d'acqua e difficoltà alla circolazione, soprattutto nelle zone urbane maggiormente esposte agli allagamenti.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare durante i rovesci temporaleschi e nei tratti stradali soggetti ad accumuli d'acqua.

L'allerta gialla resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi, 5 novembre 2026.

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Fonte: Protezione Civile Regionale
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