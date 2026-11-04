mercoledì04 novembre 2026, 14:53
Emergenza viabilità

Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''

Il sindaco Roberto Lagalla denuncia il nuovo cedimento dell'asfalto dopo i lavori al collettore fognario. Sollecitato l'intervento del Commissario unico per la depurazione, mentre gli operai sono già al lavoro per ripristinare la sicurezza della strada.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 12:16
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Attualità

L'asfalto di via Ernesto Basile cede nuovamente, a soltanto due settimane dal ripristino della carreggiata, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione cittadina. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, interviene sulla vicenda e chiede un rapido ripristino delle condizioni di sicurezza.

«Quanto accaduto in via Ernesto Basile è inaccettabile. Dopo mesi di lavori, restringimenti e pesanti disagi per cittadini e automobilisti, è intollerabile che, a distanza di appena due settimane dal ripristino dell’asfalto, la strada abbia ceduto nuovamente», dichiara il primo cittadino.

Via Basile, disagi al traffico e difficoltà per i mezzi di soccorso

Il nuovo cedimento ha provocato restringimenti e rallentamenti, compromettendo la viabilità di una delle arterie cittadine.

Secondo quanto riferito dal sindaco, la situazione ha creato difficoltà anche al transito dei mezzi di soccorso, aggravando le conseguenze dei disagi già affrontati dagli automobilisti durante i mesi di cantiere.

Lagalla: «I lavori non sono stati appaltati dal Comune»

Il primo cittadino precisa che gli interventi per la realizzazione del nuovo collettore fognario non sono stati appaltati dall'amministrazione comunale, ma dalla Struttura del Commissario unico per la depurazione.

Il Comune ha quindi sollecitato la struttura commissariale affinché intervenga nei confronti dell'impresa esecutrice, chiedendo di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena percorribilità della strada.

«Da parte nostra, metteremo a disposizione il supporto della Polizia Municipale, sia per gli aspetti legati alla gestione della viabilità sia per garantire la necessaria assistenza durante le operazioni di ripristino», assicura Lagalla.

Operai già al lavoro per ripristinare la carreggiata

Il sindaco ribadisce l'importanza dell'opera per il miglioramento del sistema fognario e della depurazione di Palermo, confermando la disponibilità del Comune a collaborare con la struttura commissariale.

Lagalla esprime inoltre apprezzamento per la presenza, già nella giornata della dichiarazione, delle squadre di operai impegnate nel ripristino della sicurezza stradale.

L'obiettivo è restituire rapidamente la piena percorribilità di via Ernesto Basile, evitando ulteriori disagi ai cittadini dopo i mesi di lavori già affrontati.

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Fonte: Comune di Palermo
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