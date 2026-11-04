mercoledì04 novembre 2026, 14:58
Politiche giovanili

Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale

Il Comune approva un avviso pubblico per realizzare 15 hub educativi nelle otto Circoscrizioni. Attività gratuite di aggregazione e prevenzione per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Domande dal 18 al 20 novembre 2026.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:01
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Sociale
Generata con IA

Un finanziamento di quasi 1,5 milioni di euro per creare 15 hub aggregativi educativi destinati ai giovani palermitani, con l'obiettivo di contrastare disagio sociale, isolamento, cyberbullismo e violenze digitali.

È quanto prevede il nuovo avviso pubblico approvato dall'Area delle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Palermo, che punta a realizzare spazi di aggregazione e crescita distribuiti nelle otto Circoscrizioni cittadine, attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.

Quindici centri per ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Ogni hub potrà accogliere fino a 30 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, con il 50% dei posti riservato ai minori segnalati dai Servizi Sociali territoriali.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 1.479.125 euro, finanziati attraverso il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, previsto dalla Legge 285/1997.

I progetti avranno una durata di 52 settimane, per un totale di 156 giornate di attività, con un contributo massimo superiore a 81 mila euro per ciascuna iniziativa selezionata.

Laboratori contro cyberbullismo, dipendenze e violenza

Le attività partiranno dall'educativa di strada, per entrare in contatto con i giovani direttamente nei quartieri.

Sono previsti laboratori sull'uso consapevole dei social e dei media digitali, sulla prevenzione di cyberbullismo, sexting e ritiro sociale, oltre a percorsi dedicati all'affettività e alla gestione delle emozioni.

Il programma comprenderà anche iniziative di cittadinanza attiva e cinque giornate tematiche dedicate alla sicurezza stradale, al contrasto delle dipendenze e alla prevenzione della violenza di genere.

Calabrò: «Presidi di prossimità per intercettare il disagio»

L'assessore comunale alle Politiche Socio-Sanitarie, Mimma Calabrò, sottolinea il valore educativo e sociale dell'iniziativa.

«I 15 hub non saranno semplici centri ricreativi, ma veri e propri presidi di prossimità territoriali, voluti per intercettare precocemente il disagio e promuovere il benessere psico-emotivo dei giovani».

Fondamentale, secondo l'assessore, sarà la collaborazione con il Terzo Settore e le reti territoriali, per garantire opportunità educative in tutti i quartieri.

Come partecipare al bando: scadenza 20 novembre

Potranno presentare domanda reti partenariali composte da un massimo di tre soggetti, con capofila un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, in collaborazione con scuole, enti di formazione accreditati o enti religiosi.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo pianoterritorialeinfanzia@cert.comune.palermo.it, dalle ore 8 del 18 novembre alle ore 23.59 del 20 novembre 2026.

L'avviso completo e la modulistica sono disponibili sull'Albo Pretorio online e sul portale istituzionale del Comune di Palermo.

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Fonte: Comune di Palermo
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