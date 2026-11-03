mercoledì04 novembre 2026, 14:58
Solidarietà e inclusione

Palermo, un food truck per dare lavoro ai ragazzi con disabilità: nasce la raccolta fondi di Cucina Solidale 100 Passi

Giovedì 5 novembre, alle 16.30, a Palazzo dei Normanni sarà presentata la campagna di raccolta fondi per acquistare un food truck destinato all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Il progetto unisce inclusione sociale, cucina siciliana e prodotti provenienti anche da terreni confiscati alla mafia.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:02
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Sociale

Un food truck per offrire opportunità di lavoro ai ragazzi con disabilità, valorizzando la cucina tradizionale siciliana e i prodotti delle aziende etiche. È il nuovo obiettivo di Cucina Solidale 100 Passi, il progetto socio-occupazionale nato a Palermo per promuovere inclusione, solidarietà e legalità attraverso la ristorazione.

La campagna di raccolta fondi “Un food truck per dare lavoro a ragazzi con disabilità” sarà presentata giovedì 5 novembre 2026, alle ore 16.30, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, a Palermo. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio gratuito dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e della FITEL Sicilia.

Cucina Solidale 100 Passi, un progetto tra lavoro e legalità

Presentato il 30 maggio 2025, nell'ambito di Palermo Capitale Italiana del Volontariato, nella sede di Radio 100 Passi, il progetto nasce con l'obiettivo di creare posti di lavoro per persone in difficoltà e favorire l'integrazione dei giovani con disabilità.

L'iniziativa punta inoltre a valorizzare i prodotti siciliani e le ricette della tradizione, collaborando con aziende confiscate alle mafie, realtà biologiche e imprese impegnate nella produzione ecosolidale, nella ristorazione e nel turismo.

Ideatore del progetto è Danilo Sulis, amico di Peppino Impastato e protagonista dell'esperienza di Rete 100 Passi, che considera questa iniziativa la realizzazione di un sogno.

A sostenere il percorso sono la nascente Cooperativa Sociale 100 Passi Solidale, Rete 100 Passi APS e l'Associazione Nazionale Volontariato e Comunicazione Solidale ODV.

Collaborano anche l'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, che ha coinvolto alcuni studenti con disabilità e i rispettivi insegnanti di sostegno, e le associazioni Progetto Itaca, Punto di Partenza, MeravigliosaMente e Alidoro.

Un food truck per superare i pregiudizi

L'acquisto del mezzo consentirebbe di portare l'attività di ristorazione direttamente tra le persone, facendo conoscere le capacità dei ragazzi coinvolti e contribuendo a superare i pregiudizi sulla disabilità.

Il progetto prevede un'offerta gastronomica basata prevalentemente su piatti vegetariani della tradizione siciliana, preparati utilizzando prodotti provenienti anche da terreni confiscati alla mafia e da aziende etiche.

La raccolta fondi rappresenta quindi un nuovo passo verso la realizzazione di un'attività capace di coniugare inserimento lavorativo, autonomia personale e impegno antimafia.

L'appuntamento del 5 novembre a Palazzo dei Normanni sarà dedicato alla presentazione dell'iniziativa e alla promozione della campagna di solidarietà, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e sostenitori nel progetto.

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