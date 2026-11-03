mercoledì04 novembre 2026, 14:53
Emergenza carovita

Palermo, la Cgil scende in piazza contro il carovita: presidio a Palazzo Palagonia e tre richieste al sindaco

Il 3 novembre, dalle 10 alle 13, il sindacato manifesta davanti alla sede istituzionale del Comune per chiedere un confronto con l'amministrazione. Tra le proposte, sgravi sull'Irpef comunale, trasporti pubblici gratuiti e libri scolastici senza costi per le famiglie.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:13
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Attualità
Cgil Palermo

Un presidio per chiedere al Comune interventi concreti contro il carovita e l'apertura di un tavolo di confronto sulle difficoltà economiche che colpiscono lavoratori, pensionati e famiglie. È l'iniziativa promossa dalla Cgil Palermo per martedì 3 novembre 2026, dalle ore 10 alle 13, davanti a Palazzo Palagonia, in via Quattro Aprile, sede istituzionale del Comune.

Alla manifestazione parteciperanno delegazioni di tutte le categorie del sindacato, con l'obiettivo di sollecitare il sindaco e l'amministrazione comunale ad adottare misure per contrastare l'aumento del costo della vita.

La Cgil: «Basta indifferenza davanti alla crisi sociale»

Il sindacato denuncia quella che considera una mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti delle difficoltà economiche della città.

«Il sit-in sotto la sede istituzionale del Comune nasce per rompere il muro dell’indifferenza dell’amministrazione comunale sulla crisi che attanaglia la città», spiega la Cgil Palermo.

L'organizzazione richiama le recenti mobilitazioni di lavoratori, pensionati, autotrasportatori, studenti, agricoltori e pescatori contro il caro carburante, l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e le difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali.

Tra le richieste figurano un sistema di welfare comunale più efficace, misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, lavoro dignitoso e maggiore attenzione alla sanità.

Le tre proposte per contrastare il carovita

La Cgil intende presentare al sindaco un pacchetto di interventi rivolto a lavoratori, pensionati, disoccupati e persone senza occupazione.

Le principali richieste riguardano:

  • Addizionale Irpef comunale: esenzione per i redditi fino a 12 mila euro e introduzione di un sistema progressivo per fasce per quelli superiori.

  • Trasporto pubblico gratuito: accesso senza costi ai mezzi pubblici per studenti fino a 26 anni, lavoratori, disoccupati e pensionati, per incentivare la mobilità collettiva.

  • Libri scolastici gratuiti: innalzamento della soglia di accesso al beneficio fino a 30 mila euro di Isee, utilizzando anche risorse comunali per garantire il diritto allo studio.

Secondo il sindacato, queste misure potrebbero contribuire ad alleggerire le spese quotidiane delle famiglie e sostenere le fasce economicamente più fragili.

Inflazione al 4,9% nel Palermitano, secondo i dati della Cgil

A preoccupare l'organizzazione sindacale è anche l'andamento dei prezzi nella provincia di Palermo.

Nel comunicato, la Cgil segnala che a settembre l'inflazione avrebbe raggiunto il 4,9%, a fronte di una media nazionale indicata al 4,2%.

«Migliaia e migliaia di persone stanno vivendo questa fase con sofferenza tra precarietà, bassi salari, emergenza abitativa», sottolinea il sindacato, che parla di una situazione di emergenza sociale.

La Cgil ricorda inoltre che il Consiglio comunale di Palermo ha già approvato un ordine del giorno per contrastare il carovita, tutelare il lavoro e garantire l'accesso ai servizi essenziali, con il sostegno anche di una parte della maggioranza.

Il documento riprende le richieste contenute nell'ordine del giorno approvato dall'assemblea generale della Cgil Palermo in occasione della manifestazione del 14 ottobre.

«Chiediamo al sindaco di dare seguito a quanto approvato dal consiglio comunale e convocare subito il tavolo di confronto che abbiamo chiesto», ribadisce l'organizzazione sindacale.

Il 20 novembre annunciato lo sciopero generale

Il presidio del 3 novembre si inserisce in un percorso di mobilitazione che proseguirà nelle prossime settimane.

La Cgil Palermo annuncia infatti una nuova manifestazione per il 20 novembre, in occasione dello sciopero generale previsto nella stessa giornata dello sciopero internazionale degli studenti.

Al centro della protesta resteranno il contrasto al carovita, la tutela del lavoro, il diritto alla salute e la richiesta di interventi pubblici per sostenere le persone maggiormente colpite dalla crisi economica.

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Fonte: Cgil Palermo
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