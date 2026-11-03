mercoledì04 novembre 2026, 14:55
Segnalazione ufficiale

Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi

Dopo la denuncia sulle condizioni del capannone di Piazza Carmine, l'Area Igiene e Salute del Comune di Palermo trasmette la segnalazione agli uffici competenti, alla Polizia Municipale e alla RAP, chiedendo interventi per risolvere le criticità segnalate.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:24
|
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Arriva un primo riscontro istituzionale alla denuncia sulle condizioni igienico-sanitarie del capannone di Piazza Carmine, nel cuore del mercato storico di Ballarò.

L'Area Igiene e Salute del Comune di Palermo ha trasmesso ufficialmente la segnalazione, già sollevata dall'Associazione Comitati Civici Palermo e ripresa da Palermomania.it, agli uffici competenti per richiedere gli interventi necessari.

La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, fa riferimento al protocollo n. 1517697 del 2 novembre 2026.

«Si tramette la segnalazione assunta al protocollo n° 1517697 del 02/11/2026, si chiede di intervenire ognuno per la propria competenza, per la risoluzione dell'inconveniente segnalato», si legge nella nota dello Staff del Capo Area dell'Igiene e Salute, Politiche Abitative e Giovanili.

La richiesta è stata inoltrata all'Area Ambiente, al Comando della Polizia Municipale e alla RAP, con copia all'Associazione Comitati Civici Palermo.

La segnalazione riguarda le criticità denunciate nell'area del capannone, situato in uno dei principali mercati alimentari della città.

La trasmissione della nota rappresenta un primo passaggio amministrativo, ma non attesta ancora l'esecuzione di sopralluoghi o interventi.

Si attendono adesso le verifiche e le iniziative degli enti coinvolti per affrontare le problematiche segnalate e tutelare le condizioni igienico-sanitarie dell'area.

Letto: 1523 volte
Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
  PalermoBallaròcapannone Piazza Carmineigiene e sanitàComune di PalermoRAPPolizia MunicipaleAssociazione Comitati Civici Palermo

Ti potrebbe interessare?

Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Leggi anche

Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare
Sicurezza stradale
Fermate degli autobus ostaggio della sosta selvaggia: passeggeri a rischio, scatta la denuncia dei Comitati Civici Palermo
Vertenza sindacale
Palermo, stato di agitazione dei dipendenti comunali: la Fp Cgil denuncia tagli, carenza di personale e burnout
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Sicurezza urbana
Palermo, via Felice Emma ancora senza illuminazione: Bonanno, Raja e Lupo chiedono di sbloccare i lavori
Sicurezza urbana
Palermo, via Lussorio Cao al buio durante la fiera: Davì chiede un intervento urgente ad AMG
Trasporto pubblico
Palermo, disservizi sulla linea AMAT 212: Bonanno, Raja e Gandolfo chiedono interventi immediati
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti