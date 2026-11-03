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Spiagge e concessioni

Mondello, il TAR conferma lo stop all'Italo Belga: Argiroffi e Forello soddisfatti, ma denunciano il caos per la prossima stagione balneare

I consiglieri comunali di OSO Controcorrente accolgono favorevolmente la sentenza del TAR, ma denunciano i ritardi nell'approvazione del PUDM. Secondo i due esponenti, la prossima stagione balneare rischia di essere gestita attraverso assegnazioni provvisorie di 90 giorni.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:03
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Politica
Foto di Meizhi Lang su Unsplash

La sentenza del TAR Palermo che riconosce la legittimità della revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo Belga apre un nuovo fronte politico sulla gestione del litorale. I consiglieri comunali di OSO Controcorrente, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, esprimono soddisfazione per la decisione del tribunale amministrativo, ma lanciano un allarme sulla prossima stagione balneare.

Al centro delle critiche ci sono i ritardi nell'iter del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), che secondo i due consiglieri renderebbero ormai impossibile procedere in tempo utile con le assegnazioni ordinarie delle aree demaniali.

La soddisfazione per la sentenza del TAR

«Apprendiamo con grande favore il pronunciamento del TAR Palermo che definisce legittima la revoca della concessione alla società Italo-Belga della spiaggia di Mondello», dichiarano Argiroffi e Forello.

I consiglieri parlano di una decisione che, a loro giudizio, restituisce trasparenza a una vicenda controversa e riconoscono il ruolo svolto da Ismaele La Vardera nelle battaglie portate avanti negli anni sulla gestione della spiaggia.

Superata la soddisfazione per la pronuncia, tuttavia, i due esponenti politici chiedono di chiarire come verranno gestite le concessioni a partire dalla prossima stagione estiva.

PUDM, i tempi delle gare e il rischio delle assegnazioni provvisorie

Secondo OSO Controcorrente, i ritardi dell'Amministrazione comunale e degli uffici regionali avrebbero compromesso la possibilità di procedere con affidamenti trasparenti entro l'avvio della stagione balneare.

I consiglieri richiamano le tempistiche che, a loro dire, sarebbero state comunicate dagli stessi uffici comunali.

Per le concessioni a lungo termine, fino a 20 anni, sarebbe necessaria l'approvazione definitiva del PUDM da parte della Regione Siciliana, con un iter che richiederebbe oltre un anno dall'adozione del Piano in Consiglio comunale.

Per le assegnazioni a breve termine, fino a 6 anni, gli uffici avrebbero invece stimato circa otto mesi per completare la procedura di gara dopo l'adozione del Piano.

Tempi che, secondo Argiroffi e Forello, non sarebbero compatibili con l'avvio della prossima stagione estiva.

«Chi amministra ha dunque la colpa di aver condannato la città a gestire i siti balneari — in piena campagna elettorale — con lo strumento delle sole assegnazioni precarie da 90 giorni», sostengono i consiglieri.

Le contestazioni sulle proroghe fino al settembre 2027

Un ulteriore punto della denuncia riguarda le proroghe delle concessioni balneari fino al 30 settembre 2027.

Argiroffi e Forello contestano la posizione assunta da Comune e Regione, ritenendo tali proroghe in contrasto con la direttiva Bolkestein e con gli orientamenti espressi dai tribunali amministrativi.

Secondo i due consiglieri, questa situazione potrebbe esporre l'ente pubblico a rischi di danno erariale.

Si tratta di valutazioni e contestazioni formulate dagli esponenti di OSO Controcorrente, che chiedono maggiore chiarezza sulle procedure di affidamento e sulle responsabilità amministrative.

«Al centro i cittadini e il diritto di fruire del mare»

Per Giulia Argiroffi e Ugo Forello, la vicenda Mondello deve rappresentare l'occasione per definire un nuovo modello di gestione delle coste palermitane.

«Pretendiamo per le nostre coste una gestione trasparente e limpida. Rispetto per le attività imprenditoriali, ma al centro vanno messi i cittadini, la tutela dell'ambiente e il diritto di tutti di fruire del nostro mare», concludono.

La richiesta dei consiglieri è quindi quella di superare i ritardi amministrativi e garantire procedure di assegnazione rispettose delle regole, evitando che la prossima stagione balneare venga affrontata esclusivamente attraverso concessioni temporanee.

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Fonte: Comune di Palermo
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