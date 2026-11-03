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Grande musica classica

Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Lunedì 9 novembre, il Politeama Garibaldi ospita il trio formato da Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria per la stagione degli Amici della Musica. In programma capolavori di Weinberg e Brahms.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:29
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Appuntamenti
Associazione Siciliana Amici della Musica

Tre protagonisti della musica classica internazionale si incontrano sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo. Lunedì 9 novembre 2026, alle ore 20.45, il violinista Massimo Quarta, il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Pietro De Maria saranno protagonisti di un concerto organizzato dagli Amici della Musica di Palermo.

I tre musicisti, tutti Accademici di Santa Cecilia, condividono da oltre vent'anni un percorso cameristico che affianca le rispettive carriere solistiche.

Il programma propone due importanti composizioni del repertorio per trio: il Trio per pianoforte, violino e violoncello Op. 24 di Mieczysław Weinberg e il Trio n. 3 in Do minore Op. 101 di Johannes Brahms.

Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria: tre carriere internazionali

Massimo Quarta, vincitore nel 1991 del prestigioso Premio Paganini di Genova, affianca da oltre venticinque anni l'attività violinistica alla direzione d'orchestra. Dal 2017 al 2020 è stato direttore musicale dell'Orchestra Filarmonica della UNAM di Città del Messico.

Enrico Dindo, primo violoncello solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala dal 1987 al 1998, ha conquistato nel 1997 il Concorso Rostropovich di Parigi. Vincitore del Premio Abbiati nel 2000, ha fondato nel 2001 I Solisti di Pavia e diretto l'Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione croata dal 2014 al 2021.

Pietro De Maria, vincitore del Concorso Dino Ciani e del Premio della Critica al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 1990, è stato il primo pianista italiano a eseguire pubblicamente l'integrale delle opere di Chopin. Ha inoltre inciso per Decca importanti pagine di Bach e, insieme a Dindo, l'integrale delle composizioni di Beethoven per violoncello e pianoforte.

Weinberg, un trio tra memoria della guerra e speranza

La prima parte del concerto sarà dedicata a Mieczysław Weinberg, nel trentesimo anniversario della sua morte.

Nato a Varsavia nel 1919 da una famiglia di musicisti ebrei, Weinberg fuggì dall'invasione nazista e si trasferì successivamente a Mosca, dove sviluppò un profondo rapporto artistico con Dmitrij Šostakovič.

Il Trio Op. 24, composto nel 1945, riflette le tensioni e le esperienze legate alla Seconda guerra mondiale.

Articolato in quattro movimenti, “Preludio e Aria”, “Toccata”, “Poema” e “Finale”, il brano alterna energia, introspezione e momenti di intensa espressività, fino a una conclusione che lascia spazio alla speranza.

La composizione fu eseguita per la prima volta nel 1947 al Conservatorio di Mosca, con lo stesso Weinberg al pianoforte.

Il Trio Op. 101 di Johannes Brahms

La seconda parte del programma sarà dedicata al Trio n. 3 in Do minore Op. 101 di Johannes Brahms, composto nell'estate del 1886 a Hofstetten, sul lago di Thun.

È il più breve dei tre trii per pianoforte, violino e violoncello del compositore tedesco, caratterizzato da una scrittura intensa e concentrata.

L'opera si sviluppa attraverso quattro movimenti: “Allegro energico”, “Presto non assai”, “Andante grazioso” e “Allegro molto”.

Il Trio fu eseguito per la prima volta a Budapest il 20 dicembre 1886, con Brahms al pianoforte, Jenő Hubay al violino e David Popper al violoncello.

Biglietti e informazioni

Il concerto si terrà lunedì 9 novembre alle ore 20.45 al Politeama Garibaldi di Palermo.

I biglietti costano da 8 a 20 euro e sono disponibili presso il Box Office di via Mariano Stabile 233, aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.30.

È possibile acquistare i biglietti anche attraverso il sito degli Amici della Musica di Palermo e il circuito TicketOne.

Per informazioni è disponibile il numero 091 335566.

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Fonte: Associazione Siciliana Amici della Musica
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